Aufgrund großer Erfolge „ein Aushängeschild“

Sennfeld.Der Schutz- und Gebrauchshundeverein Sennfeld und Umgebung ist aufgrund seiner großen Erfolge ein Aushängeschild für die Stadt Adelsheim. Die Agility-Mannschaft errang in den Jahren 2010 bis 2014 die Deutsche Agility-Meisterschaft. Im September 2018 erreichte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Darmstadt den dritten Platz. Nicole Burkert wurde Baden-Cup-Meister.

Bei der Jahreshauptversammlung am Samstag gab Vorsitzende Karin Altmann in ihrem Jahresrückblick bekannt, dass das zurückliegende Jahr – neben dem Hundesport – von vielen Arbeitseinsätzen geprägt gewesen sei.

Neben den üblichen Pflegearbeiten sei die Dachsanierung des Vereinsheims die größte Baustelle gewesen. Im Frühjahr sollen noch die alten Holzfenster durch moderne Kunststofffenster ersetzt werden.

Ein neuer Aufsitzmäher und eine hochwertige akkubetriebene Heckenschere wurden angeschafft. Das Fischessen am Karfreitag habe sich gut entwickelt, so die Vorsitzende abschließend.

Ausbildungswart Gerhard Müller informierte über eine Begleithundeprüfung in der ersten Hälfte des Vorjahres unter der Leitung von Richter Denis Breunig. Bei seinem Ausblick wies der Ausbildungswart auf zwei Termine hin: Am 6. Juli findet eine Wesensbeurteilung für Deutsche Schäferhunde (zwischen neun und 13 Monate) statt. Als Richter wird Denis Breunig fungieren. Die Internationale Gebrauchshundeprüfung, unter der Leitung von Richter Helmut Hecker, findet am 14. September statt.

Müller ging ebenfalls auf die Arbeitseinsätze und die Fertigstellung des neuen Dachvorbaues am Eingang zum Vereinsheim ein. Er stellte fest, dass es schön gewesen wäre, wenn sich mehr Freiwillige zu den Arbeitseinsätzen eingefunden hätten.

Die Sportbeauftragte Nicole Burkert blickte auf die Aktivitäten der Agility-Mannschaften zurück. 25 Hunde nahmen mit ihren Führern mit Fleiß und Eigeninitiative am Training teil. Für die Regionalliga wurden vier Mannschaften, für die Bundesliga zwei Mannschaften gestellt.

Die Agility-Seminare im März seien trotz Schnee und Kälte gut besucht gewesen. Im April nahmen vier Mannschaften in Bretten-Rincklingen am Regionalliga-Lauf teil. Im Juni wurde beim Bundesliga-Lauf in Steinheim ein Mittelfeldplatz errungen und der 2. Regionalliga-Lauf in Dossenheim mit Erfolg absolviert. Beim 3. Regionalliga-Lauf in Sennfeld wurden die Plätze vier, fünf, 13 und 14 belegt. Baden-Cup Meister wurde Nicole Burkert. Beim 2. Bundesligalauf im Juli in Aubachtal schaffte es die 1. Mannschaft ins „Play Off“. Im September waren bei der Bundessiegerprüfung in Verden Patrizia Bischoff mit „Patty“ und Rolf Welker mit „Fee“ vertreten. Andreas Öhlschläger habe wieder erfolgreich das Agility-Team der Landesgruppe Baden betreut, welches den zweiten Platz erreichte. Bei den Deutschen Meisterschaften im September in Darmstadt wurde der 3. Platz errungen.

Burkert dankte für die tolle Platzpflege und gab einen Ausblick. Schatzmeisterin Patrizia Bischoff legte Einnahmen und Ausgaben offen. Hedwig Dollinger und Ingrid Freitag bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Meta Götz wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Karin Altmann, Stellvertreter Andreas Öhlschläger, Schatzmeisterin Patrizia Bischoff, Schriftführer Arno Altmann, Ausbildungswart Gerhard Müller, 2. Ausbildungswart Petra Artz, Sportbeauftragte Nicole Burkert, Beisitzer Eva Holzschuh und Carmen Farrenkopf, Kassenprüferinnen Silvia Esposito und Christine Weber.

Laut Bürgermeister Klaus Gramlich trage der Verein den Namen Sennfeld nach außen und gestalte das dörfliche Leben mit. Die Mitglieder könnten auf eine „herrlich gepflegte Hundesportanlage“ stolz sein. Meta Götz entbot die Grüße des Heimatvereins und dankte für die aktive Teilnahme am Dorffest.

Als OG-Delegierte wurden Karin Altmann und Andreas Ohlschläger gewählt. Arno Altmann wurde im Auftrag des Vereins für Deutsche Schäferhunde für 25-jährige Zugehörigkeit und vom Schutz- und Gebrauchshundeverein Sennfeld für 20-jährige Mitgliedschaft im Vorstand geehrt. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019