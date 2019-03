Auftaktveranstaltung fand guten Zuspruch

Adelsheim.Die Eröffnungsveranstaltung der Elterngruppe Adelsheim der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) fand guten Zuspruch.

In der Martin-von-Adelsheim-Schule begrüßte Martina Schuster, Leiterin der neuen Elterngruppe, neben der DGhK-Vorsitzenden Ophelia Markgraf, Ines Mürle, die Schulrektorin Veronika Köpfle sowie Alexandra Laible und Margit Huth, die Geschäftsführerinnen der Hector-II-Kinderakademie. Gemeinsam stellten sie sich dem Thema der hohen Begabungen und welche Möglichkeiten der Förderung es gibt.

Markgraf und Schuster referierten über das Thema „Hochbegabung bei Kindern“, wie sie erkannt und was getan werden kann, um ihnen zu helfen. „Weil die Anfragen zunehmen, aber Anlaufstellen für Eltern in dieser Region bisher noch rar sind, freuen wir uns, diese Elterngruppe hier nun zu vernetzen“, so Markgraf. „Wir erwarten eine rege Teilnahme, denn Eltern haben einen großen Bedarf, sich auszutauschen und nach Lösungsideen für ihre Kinder zu suchen“, ergänzt Schuster.

Die Zuhörer erfuhren, dass Kinder mit einem hohen kognitiven Potenzial über eine sehr facettenreiche Wahrnehmung verfügen. Offiziell gelten 15 Prozent der Kinder eines Jahrgangs als überdurchschnittlich intelligent, aber nur zwei Prozent als hochbegabt. Umso wichtiger ist es für diese Kinder, sich unter Gleichgesinnten tummeln zu können und sich als ganz „normal“ wahrnehmen zu dürfen.

„Unsere Gesellschaft braucht jedes kognitive Potenzial, um insgesamt funktionieren zu können. Aber genau deshalb kann es sich unsere Gesellschaft auch nicht erlauben, das hohe Potenzial einer Minderheit zu ignorieren. Und deshalb ist hier Förderung ebenso wichtig“, erwähnt Markgraf.

Köpfle betont: „Ich denke wir haben in den Grundschulen in Baden-Württemberg viel zu lange defizitorientiert gefördert und die Förderung begabter Kinder blieb dahinter zurück. Oftmals hat man die begabten Kinder nicht erkannt. Durch dauernde Unterforderung wurden sie auffällig und manchmal als solche abgestempelt. Das muss sich ändern.“ Laible unterstreicht aus Sicht der Hector-II-Kinderakademie die Wichtigkeit der Förderung bereits zu einem frühen Zeitpunkt: „Es ist für die Hector-II-Kinderakademie wichtig, dass bereits im Vorfeld erkannt wird, wenn ein Kind eine besondere Begabung hat. Denn nur dann kommen diese Kinder in die für sie interessanten und förderlichen Kurse.“

