Austausch mit St. Petersburg nach zehn Jahren beendet

Leider, so Sabelhaus, wolle die aktuelle neue Leitung des Kinderheims den Austausch mit der BBO nicht fortsetzen, so dass diese nach fast zehnjähriger Zusammenarbeit nun beendet werde. Die 32. Freizeit der BBO mit zehn Menschen mit Behinderungen und 14 Betreuern in Trier war wieder reich an Höhepunkten. Höhepunkte waren unter anderem der Besuch der Stadt Trier sowie eine Schifffahrt auf der Mosel.

Großer Arbeitskreis

Mehr als 40 Menschen mit Behinderungen wurden 2017 von einem etwa 40-köpfigen Arbeitskreis engagiert betreut. Wie der Geschäftsführer mitteilte, war die umfangreiche Arbeit nur dank des hoch motivierten und ehrenamtlich arbeitenden Betreuerteams und den rund 520 Fördermitgliedern sowie vielfältiger finanzieller Unterstützung aus der Wirtschaft, von Vereinen und einzelnen Personen möglich.

Holger Rüttenauer erstattete den Kassenbericht. Die Kassenrevisoren Christian Nunn und Florian Schmitt bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie und ordentliche Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Leider, so Sabelhaus, müsse er erneut von einem weiteren Rückgang an Fördermitgliedern gegenüber dem Vorjahr berichten. Wie im Vorstand besprochen, sei im kommenden Jahr 2019 eine bereits lange geplante Werbeaktion angedacht. Der Geschäftsführer stellte dann die umfangreichen Planungen für das bereits begonnene Vereinsjahr 2018 und für 2019 vor. Als Termine nannte er unter anderem eine Halbtagesfahrt zum Frühlingsfest nach Mosbach und eine Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg.

Angewiesen auf finanzielle Hilfe

Wie der Vorsitzende Jürgen Galm in seinem Schlusswort sagte, sei der Verein zur Finanzierung der umfangreichen Behindertenarbeit und der Unterhaltung des benötigten Fuhrparks auch auf die finanzielle Unterstützung von Fördermitgliedern und Spendern angewiesen. In der BBO werde eine wichtige soziale Arbeit geleistet, wofür er auch im Namen der Stadt herzlich danke. Sein Dank galt auch allen Mitgliedern, Spendern sowie Helfern, die sich stets für die Belange der BBO einsetzen und bei der Durchführung der vielen Veranstaltungen behilflich seien und den Verein unterstützten. Mit der „BBO-Hymne“ und dem Lied „Die Gedanken sind frei“, begleitet am Klavier von Irmgard Hesselbach, wurde die Versammlung beendet, dem sich ein gemütliches Kontakttreffen anschloss. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018