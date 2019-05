Auto beschädigt und davon gefahren

Schefflenz.Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag, zwischen 17 und 18.15 Uhr, von einer Unfallstelle in der Sattelbachstraße in Schefflenz.

Eine Frau hatte ihre Mercedes A-Klasse am Fahrbahnrand geparkt und musste bei ihrer Rückkehr festellen, dass diese an der linken Fahrzeugseite massiv beschädigt worden war.

Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher hatte sich weder bei der Geschädigten noch bei der Polizei gemeldet, so dass nun Zeugen des Unfalls gesucht werden.

Aufgrund des Schadensbildes an dem Fahrzeug ist es durchaus möglich, dass die Beschädigungen durch ein größeres Fahrzeug wie beispielsweise einen Traktor verursacht wurde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019