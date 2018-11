Autofahrerin schwer verletzt

Seckach.Schwere Verletzungen zog sich eine 40-Jährige nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am

Freitagmittag auf der L 583 zwischen Seckach und Großeicholzheim zu. Die Golf-Fahrerin fuhr dort auf einen VW-Kleinwagen auf, dessen

Fahrer von Bödigheim aus kommend auf die Landstraße gefahren war. Die Frau fuhr auf den VW Up auf, wodurch der VW Golf nach links

abgewiesen wurde und dort in einem Feld nach einem Überschlag liegen blieb. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungsfahrzeugen in Kliniken gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Seckach sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Landstraße musste für längere Zeit gesperrt werden.

