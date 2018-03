Bachreinigung findet am 14. April statt

Anzeige

Zimmern.Auf eine gut besuchte Jahreshauptversammlung kann der Angel- und Naturfreunde-Verein Zimmern zurückblicken, in deren Verlauf auch Neuwahlen zum Vorstand standen.

Weinfest ein Erfolg

Zum Auftakt der Regularien galt ein Dank des Vorsitzenden Leonardo Jurlo allen, die die Interessen des Vereins im vergangenen Jahr vertreten hatten, besonders den Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit und der Gemeinde mit Ortschaftsrat für die gute Zusammenarbeit.

Eigentlich hätte man gerne am Seckacher Straßenfest teilgenommen, aber ein Überangebot an Getränkewagen verschob die Teilnahme in das laufende Jahr. Zu einem vollen Erfolg avancierte das vereinseigene Weinfest, so der Vorsitzende weiter in seinem Rechenschaftsbericht, und so plane man eine Wiederholung am 8. September.