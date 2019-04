Badesaison startet am 3. Mai

Adelsheim.Bald ist es wieder so weit: Das Freibad Adelsheim startet bei günstiger Witterung am Freitag, 3. Mai, in die neue Saison. Das Betriebsgebäude hat einen neuen Anstrich bekommen, die Becken sind mit Wasser gefüllt.

Auch die übrigen Anlagen des solarbeheizten Bades wurden von den Bademeistern Thomas Ehrler und Michael Pfeiffer sowie dem städtischen Bauhof auf die neue Saison vorbereitet.

Die Preise sind familienfreundlich und bleiben auch in der neuen Badesaison unverändert. Das Bad ist bei günstiger Witterung täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Jahres-, Zehner- und Familienkarten können bei der Stadtkasse erworben werden. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019