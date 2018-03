Basar für Bücher und andere Medien

Anzeige

Osterburken.Die Vereinigung der Freunde und Förderer und die Schüler der Jahrgangsstufe I/Istrienfahrt des Ganztagsgymnasiums veranstalten einen großen Bücher- und Medienbasar am Sonntag, 18. März, von 13 bis 16.30 Uhr in der Aula des GTO. In gemütlicher Atmosphäre können aktuelle Bücher für Jung und Alt, Kinder/Jugend-CDs, Hörbücher, DVDs und PC-Spiele verkauft und gekauft werden. Für die Allerkleinsten gibt es eine Kinderecke zum Vorlesen und Malen. Informationen zum Verkauf und die Verkäuferlisten sowie eine Liste mit vorgedruckten Buchzetteln gibt es auf der Homepage: www.gto-osterburken.de unter „Downloads“ sowie unter Telefon 06291/640819 in der GTO-Bibliothek.