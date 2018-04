Beate Altrieth führt den Ortsverein seit 1999

Anzeige

Thematisch haben sich die Inhalte der Gruppenstunden nicht verändert. Die Erste Hilfe und erweiterte Maßnahmen der Ersten Hilfe nehmen einen Großteil der Zeit ein, um die Jugendlichen langsam an die Aufgaben im Sanitätsdienst oder als „Helfer vor Ort“ heranzuführen. Aber auch gemeinsame Spiele-Abende oder Materialkunde kamen nicht zu kurz.

Höhepunkt sei das Zeltlager des JRK im DRK Kreisverband Buchen in Glashofen gewesen, an dem sich drei Gruppenleiter beteiligten. Nach den Sommerferien fanden aufgrund des Wegzugs des JRK-Leiters Robin Arns keine Gruppenstunden mehr statt. Diese wolle man aber in Kürze wiederbeleben.

Über die regen Aktivitäten in der Seniorengymnastik berichtete Brigitte Schneider. In ihrer Gruppe treffen sich regelmäßig 17 Teilnehmerinnen, um die Alltagsmotorik zu erhalten oder wiederherzustellen. Neben den regelmäßigen Übungsstunden stand das gesellige Miteinander im Mittelpunkt.

Breiten Raum nahmen die anstehenden Ehrungen ein. Namens des Landesverbandes zeichneten der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbands, Buchen Klaus Gramlich, zusammen mit dem DRK-Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann Beate Altrieth und Klaus Stapf für 40 Jahre aktiven Rotkreuzdienst aus. Eine weitere, nicht alltägliche Auszeichnung erhielt Beate Altrieth. Sie konnte vom DRK-Kreisverband Buchen die silberne Verdienstmedaille in Empfang nehmen.

Seit 1978 dabei

Bürgermeister Klaus Gramlich ließ in einer kurzen Laudatio den Werdegang von Beate Altrieth Revue passieren, die im Jahr 1978 in das Jugendrotkreuz in Sennfeld eintrat. Noch im gleichen Jahr erfolgte der Übergang in die aktive Bereitschaft. Seit 1999 steht sie dem Sennfelder Ortsverein vor und führt diesen bis zum heutigen Tag mit Weitsicht in die Zukunft. Weiter fungierte sie in den Jahren 2003/2004 im Finanzausschuss des Kreisverbands und war von 2004 bis 2007 Schriftführerin im Kreisvorstand.

Weiter übermittelte Bürgermeister Klaus Gramlich die Grüße der Stadt und der Bürger. Das Stadtoberhaupt dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihren Dienst am Nächsten und für die Bereitschaft, an 365 Tagen im Jahr Hilfe zu leisten.

Weitere Grußworte übermittelten Joachim Herrmann vom DRK-Kreisverband Buchen, Peter Stolz (Heimatverein Sennfeld), Martin Nagel (Gesamtfeuerwehr der Stadt), Achim Bade (DLRG Adelsheim) und Josef Grammling (DRK Adelsheim). Sie alle dankten dem Sennfelder DRK für die gute, harmonische und reibungslose Zusammenarbeit bei Übungen und Einsätzen. jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018