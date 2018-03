Beeindruckende Virtuosität gezeigt

Anzeige

Am Ende rundeten die Schüler das Konzert passend mit „There’s No Business Like Show Business“ aus dem Musical „Annie Get Your Gun“ von Irving Berlin ab. Den Solo-Part sang Pauline Heck (JS 1). Auch dieses Stück dirigierte Sebastian Scheuerman. Beide Programmpunkte wurden von der Kurslehrerin Lilli Weitzel an die Besetzung des Kurses angepasst.

Pauline Heck führte außerdem als Moderatorin gekonnt durch das gesamte Programm und kündigte die einzelnen Beiträge der Abiturienten an. Christina Hentschel spielte mit ihrer Tuba „Sonnerie“ von Marin Marais, eine Bearbeitung des Pachelbel-Kanons und den Blues aus „Ein Amerikaner in Paris“ von G. Gershwin – ebenfalls eine Bearbeitung.

Dieses eher ungewohnte Solo-Instrument brachte sie – trotz Lampenfieber – ungemein weich zum Klingen.

Souverän am Klavier

Sebastian Kürpick trug am Klavier ganz souverän das „Zambra“ aus Danzas Espanolas von Enrique Granados vor. Den Kontrast dazu bildete in seinem Programm das Menuett aus J. S. Bachs französischer Suite Nr. 3.

Wieder ein eher ungewohntes Melodieinstrument – der Kontrabass. Bei Jonas Ams klingt er so ausdrucksvoll, als würde er singen. Jonas erfreute das Publikum mit Nocturne von P. I. Tschaikowsky und einem Andante von D. Dragonetti.

Beeindruckende Virtuosität zeigte Tim Winkelhöfer (GTO) am Klavier mit der Etüde cis-Moll op. 10, 4 von F. Chopin. Der Schwerpunkt seines Programms lag jedoch auf seinen Gesangsbeiträgen. Künstlerisch reif interpretiert sang er „Die Taubenpost“ aus dem Liederzyklus „Schwanengesang“ von Franz Schubert und „Papagena, Papagena“ aus Mozarts Zauberflöte – das Letztere szenisch excellent umgesetzt.

Versierter Organist

Tuba, Kontrabass, Orgel... – Es gibt nicht viele Musiker, die das spielen. Deshalb ist es durchaus eine Besonderheit bei den diesjährigen Abiturienten. Sebastian Scheuermann zeigte sich bei diesem Konzert als versierter Organist mit Preambulum von Matthias Weckmann und Toccata in Seven von John Rutter. So war dem Publikum durch dieses mächtige Instrument im Konzert noch mehr Abwechslung geboten. Nicht unerwähnt soll das Engagement von Istvan Koppanyi bleiben, der neben der Klavierbegleitung von Tim Winkelhöfer für seine Frau als Begleiter von Christina und Jonas eingesprungen ist.

So werden auch in diesem Jahr begabte Musiker das EBG (beziehungsweise das GTO) verlassen, die von ihrer Schule zum Teil entscheidend musikalisch geprägt wurden (Jonas und Christina haben ihr Instrument in der Streicher- beziehungsweise Bläserklasse des EBGs gefunden). Sie alle haben wiederum das Musikleben an ihrer Schule aktiv mitgestaltet und legen am 6. März ihre fachpraktische Prüfung in Musik ab.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018