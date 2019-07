Begegnung, gute Unterhaltung und viel Kultur

Wenn im Juli rund um den Brückengarten, die Festhalle und im Weinkeller gehämmert und gezimmert wird, steht das große Ereignis im Seckachtal, das 14. Sennfelder Dorffest, unmittelbar bevor.

Sennfeld. Mit Spannung und viel Vorfreude warten die Sennfelder und auswärtigen Gäste auf den Beginn des im Dreijahresrhythmus stattfindenden Dorffestes. Am 26. Juli geht es los, es dauert bis 29. Juli.

Die Mitglieder der Vereine, Organisationen, sonstige Helfer, sowie die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Adelsheim, haben unter der Leitung des Heimatvereins viele Arbeitsstunden geleistet, um dieses große Event wieder zu einem Fest der Begegnung werden zu lassen. Auf die Gastfreundschaft der Sennfelder Dorfgemeinschaft werden sich die Besucher wieder verlassen können.

Die Sennfelder Vereine und Organisationen haben in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Es gibt an allen Nachmittagen bis in den Abend hinein die Möglichkeit, sich in einer Fotobox ablichten zu lassen. Am Sonntag wird der vom Dorffest 2010 bekannte freie Künstler Nik Golder zugegen sein und Portraits und Karikaturen der Festbesucher anfertigen.

Die Geschichte des Dorfes mit seinem Schloss sowie das 150-Jahr- Jubiläum der Frankenbahn stehen im kulturellen Mittelpunkt. Über die Geschichte wird der Vorsitzende des „Historischen Arbeitskreises“, Reinhart Lochmann, informieren, die Familie Förster öffnet die Pforten des Schlosses mit seinem idyllischen Garten. Siegmar Schneider blickt bei der Ausstellung „150 Jahre Frankenbahn“ auf die Geschichte der Bahn zurück. Heimatvereinsvorsitzender Peter Stolz sagte im Gespräch mit den FN: „Ich bin zuversichtlich, dass sich bei schönem Wetter wieder zahlreiche Gäste am Seckachstrand einfinden werden“.

Für die Gewährleistung der Sicherheit der Gäste ist eine Security-Gruppe im Einsatz.

Auftakt mit Fassanstich

Das Fest beginnt am Freitag, den 26. Juli, um 17.30 Uhr, mit dem traditionellen Bieranstich mit Bürgermeister Klaus Gramlich und der Vorsitzenden des Heimatvereins, Esther Bischoff, im Brückengarten. Dazu und anschließend spielen die Vollblutmusiker des „Blechgeflüsters“ auf. Gegen 20 Uhr werden vor der Burgstallschenke „Gute-Laune-Lieder“ von der Chorvereinigung Sennfeld dargeboten und natürlich die Gäste zum Mitsingen eingeladen.

Gegen 21 Uhr wird B. Kratzer mit der Gruppe UEFAAA für Stimmung sorgen. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 11 Uhr. Der Bayern-Fanclub und der TC Sennfeld servieren Weißwürste. Gegen 14 Uhr wird im und um das „Evangelische Gemeindehaus“ Kaffee- und Kuchen“ angeboten. Ein Bastelspaß für Kinder wird an allen drei Festtagen, von 14 bis 17 Uhr, am „Seckachstrand“ angeboten. Um 14.30 Uhr führt Reinhart Lochmann auf seinem „Historischen Dorfrundgang“ durch das alte Sennfeld. Daran schließt sich eine kleine Bewirtung im „Eiskeller“ an. Die ehemalige Synagoge öffnet von 14 bis 18 Uhr ihre Pforten zur Ausstellung „150 Jahre Frankenbahn“.

Eine Ausstellung „Imkerei und Naturschutz“ auf dem „Kelterplatz“ wird ebenfalls von 14. bis 18 Uhr präsentiert. Gegen 16 Uhr treten die „Jungen Sennfelder“ aus Sennfeld in Unterfranken auf. Der Sennfelder Heimatverein pflegt bereits seit Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Sennfeld/Unterfranken. Der dortige Bürgermeister und Mitglieder des „Historischen Vereins“ werden mit ihrem Kommen ihre Verbundenheit zeigen. Ab 20.30 Uhr wird G. Nester musikalisch die Gäste unterhalten.

Schon zur Tradition gehört der ökumenische Sonntagsgottesdienst, um 9.30 Uhr unter Beteiligung der Chorvereinigung Sennfeld. Gegen 10.30 Uhr öffnen die Buden und Stände. Von 11 bis 13 Uhr werden die Klänge der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim ertönen. Ab 13 Uhr wird Kaffee im Brückengarten und unter dem Lindenbaum angeboten, von 14 bis 18 Uhr die Imkerei und der Naturschutz vorgestellt und die Ausstellung 150 Jahre Frankenbahn“ ist wiederum von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Entenrennen am Sonntag

Mit viel Spannung wird gegen 16 Uhr der Start des „Entenrennens“ in der Seckach erwartet. Es kommen wieder „Rennenten“ zum Einsatz, die in den bekannten Vorverkaufsstellen zum Los-Preis von 2,50 Euro erworben werden können. Wertvolle Sachpreise warten auf die Gewinner und werden ab 18 Uhr auf der Bühne ausgegeben. Von 16 bis 18 Uhr werden wieder Führungen im Sennfelder Schloss angeboten. Ab 19.30 Uhr spielt die „ASMU-Band“ zur Unterhaltung im Brückengarten auf und gegen 21.30 Uhr wird eine „Feuershow“ zugunsten der kleinen Klara Bischoff dargeboten. Es wird um Spenden für das erkrankte Mädchen gebeten.

Der Festmontag beginnt um 11.30 Uhr mit der Bewirtung im Brückengarten und setzt sich ab 13 Uhr im Café unter dem Lindenbaum fort. Gegen 14 Uhr werden die Kindergartenkinder mit ihrer Aufführung die Besucher unterhalten. Zum Ausklang des Festes, ab 21 Uhr, werden die „Schwanberg Stürmer“ mächtig einheizen.

Zum Abschluss werden die Besucher wie gewohnt mit einem kleinen Feuerwerk erfreut. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019