Begeistertes Publikum verlangte Zugabe

Das aus Schülern aller Klassenstufen, hautsächlich jedoch der Mittelstufe, bestehende Blasorchester zeigte mit „The Star Wars Saga“ von John Williams (Arr. Michael Story), was in ihm steckt. Unter der Leitung von Lilli Weitzel beeindruckten die jungen Musiker das Publikum mit teilweise gewaltigen Klängen dieses recht anspruchsvollen Stückes.

Nach diesem ersten Höhepunkt musizierten die „Blow Pipes“ zusammen mit dem Chor „Conquest of Paradise“ von „Vangelis“ und zeichneten einen großen Spannungsbogen vom geheimnisvollen Piano bis zum überschwänglichen Fortissimo.

In Eigeninitiative von Schülern der Musikprofilklasse zehn vorbereitet kam es sogar zu einer Uraufführung. Die gesamte Klasse präsentierte das „Bauland-Lied“, welches von Tobias Münch und Marius Zetzmann komponiert und für die Besetzung der Klasse passend arrangiert wurde. Mit einem einfachen Harmonieschema präsentierte die Klasse, unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Studienreferentin Christine Schnur, dieses Lied.

Stilistisch passend ging es mit den „Wise Guys“ weiter. Der Chor der Oberstufe und der zukünftigen Oberstufe, genannt „OuzO“, sang unter der Leitung von Carolin Mohr a cappella „Es ist nicht immer leicht“ von Daniel Dickkopf (Arr. Severin Geißler). Bei diesem Beitrag ohne Begleitung zeigten die EBG-Musiker, dass sie nicht nur gute Instrumentalisten sind. Es waren tolle Stimmen zu hören, die ein großes Potenzial erahnen lassen.

Chor und Orchester boten dem Publikum dann einen besonderen musikalischen Genuss: Passend zur Jahreszeit und dem Titel des Konzerts musizierten die Schüler „For the Beauty of the Earth“ des englischen Komponisten John Rutter. Dass auch diese eher filigrane Musik beim Publikum sehr gut ankam, war deutlich am anschließenden Beifall zu hören.

Zum Abschluss des ersten Teils des Konzerts versammelte sich ein großes Sinfonieorchester unter der Leitung von Holger Ams auf der Bühne. Bernd Landwehr leitete gekonnt von England zu Irland über, zu „Lord of The Dance“ von Ronan Hardiman (Arr. Larry Moore). Dieses Stück, bei dem einige Instrumentengruppen stellenweise besonders hervorgetreten sind, unter anderem auch die gut besetzte Perkussionsgruppe und Solisten Catrin Schäfer an der Flöte (Klasse 10) und Dirk Ernst an der Trompete (Klasse 8), entwickelte sich in seinem Verlauf zu einem fetzigen Tanz. Das immer lauter und schneller spielende Orchester hatte offensichtlich riesigen Spaß an diesem Stück und diese Begeisterung hat sich auch auf das Publikum übertragen. Die Zuhörer bedankten sich mit einem tosenden Applaus.

Nach der Pause, bei der der Förderverein des EBG alle Anwesenden mit Getränken und anderen Leckereien verwöhnt hatte, ging es mit dem zweiten Teil weiter.

Diesen hat das Streichorchester mit Begleitung der Perkussionsgruppe eröffnet. Mit „Game of Thrones“ entführte das Orchester unter der Leitung von Holger Ams das Publikum wieder in die Welt des Films.

Nachdem im ersten Konzertteil schon der Chor „OuzO“ zu hören war, war nun der ganze Chor wieder unter der Leitung von Carolin Mohr mit seinem Programm dran.

Die Sänger setzten die Reihe der Filmmusik mit „Flashlight“ von Jessie J. (Arr. Mac Huff) und „The Lion King“ von Elton John (Arr. Mark Brymer) fort. Dabei traten Franziska Koskivuori (Klasse 7), Shaline Erhardt (Klasse 9), Jamila Laade (Klasse 7) und Katharina Lang (JS1) als Solistinnen auf.

Abschließend sang der Chor „4 Chords“ (Arr. Mark Brymer) ganz im Stile der australischen Comedy-Rock-Band „Axis of Awesome“. Grundlage des Medleys aus insgesamt 24 Pop- und Rock-Titeln ist eine in vielen Popsongs auftretende Folge aus vier Akkorden.

Den letzten Programmabschnitt gestaltete die Big Band unter der Leitung von Norbert Schinacher. Mit vollem Elan musizierten die Schüler der Mittel- und Oberstufe „Groove Merchant“ von Jerome Richardson (Arr. Rich Sigler), „Wonderwall“ von Noel Gallagher (Arr. Paul Anka / Patrick Williams), „Locked Out of Heaven“ von Bruno Mars (Arr. Paul Murtha),

„Sway“ von Pablo Beltran Ruiz (Arr. Mark Taylor) und „The Rhythm oft the Night“ von Francesco Bontempi (Arr. B. J. Van Igede). Besonders hervorgetan haben sich die Gesangssolisten Pauline Heck (JS1), Fiona Tinn (Klasse 10) und Bernd Landwehr sowie die Instrumentalsolisten Christoph Bohn (JS1) an der Posaune, Evelyn Weiss (JS1) und Janine Baumgartner (Klasse 10) am Altsaxophon und Johannes Häussler an der Trompete.

Trotz der beträchtlichen Länge des Konzerts war das Publikum begeistert und verlangte eine Zugabe. So gab die EBG-Bigband schließlich noch den bekannten Jazz-Titel „Birdland“ von Joe Zawinul zum Besten. jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018