Begnadete Virtuosen triumphierten

Adelsheim.Die Meisterkonzerte der Saison 2018/19 endeten am Samstag mit einem besonderen Highlight. Im Voraus sei gesagt, dass man solche Konzerte nicht oft zu hören bekommt – und das Ambiente des Kultursaals wie geschaffen war für die beiden begnadeten Virtuosen.

Anna Mikulska (Violoncello) und Philippe Argenty (Klavier) triumphierten als „Duo Fortecello“ mit einem hochwertigen Repertoire, das mit außergewöhnlichem Talent, Enthusiasmus und Sensibilität bedient wurde. Mit ihren jeweiligen Reisen rund um die Welt und ihrem gemeinsamen Geschmack für eine Vielzahl von Musik wählten sie Werke von Komponisten, die von der populären Musik inspiriert waren, um sie in sogenannter wissenschaftlicher Musik zu sublimieren.

Für das Publikum begann die „Musikalische Weltreise“ mit Werken von Claude Debussy. Bereits mit den beiden Kompositionen „La fille aux cheveux de lin“ und „Clair de Lune“ zeigten die beiden Künstler ihre Klasse und verbreiteten gleich zu Beginn eine ungeheure meditative Stimmung.

Brillantes, farbiges Musizieren

Vor der Pause erklang noch Chopins einzige Sonate für Cello und Klavier in g-Moll. Hier zeigten die Künstler ein feines Gespür für brillantes, farbiges Musizieren.

Nach der Pause ging es zunächst weiter nach Serbien und Spanien mit Werken von D. Despic und des kubanischer Komponisten und Pianisten spanischer Herkunft J. Nin y Castellanos. Bei A. Arutjunjan modernen „Impromptu“ zogen Anna Mikulska und Philippe Argenty sämtliche „Register“, von sensibel und leise bis dramatisch klangvoll.

Zum Schluss entzündeten sie mit den rumänischen Tänzen von Bela Bartók und den Fantasien auf zwei russischen Weisen von Adrien-François Servais, dem belgischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, ein wahres Feuerwerk.

Die preisgekrönten Künstler verstanden es vortrefflich, die Besucher in eine überwältigende musikalische Weltreise zu entführen.

Einzigartige dynamische Differenzierungen ließen die Musik in all ihrer Fülle und in ihrer üppigen Klangwelt zu einem besonderen Hörgenuss verschmelzen. Und das Publikum, das mit wachsender Spannung der musikalischen Weltgeschichte gefolgt war und bereits nach jedem Stück reichlich Beifall gespendet hatte, war am Ende nicht mehr zu halten.

Erst nach weiteren Zugaben durften die beiden begnadeten Virtuosen die Adelsheimer Konzertbühne endgültig verlassen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019