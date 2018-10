Bei Wahlen die starke Position halten oder noch ausbauen

Adelsheim.Dr. Dirk Altmeppen führt auch weiter den CDU-Stadtverband Adelsheim. Bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Alessia“ wurde er wieder einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls bestätigt wurden seine Stellvertreter, der Vorsitzende der Jungen Union Adelsheim/Osterburken, Dr. Christian Häußler, und Dieter Röcker.

Der Stadtverband setzt auf die Jugend und auf „Frauenpower“. Dr. Altmeppen appellierte an die Mitglieder: „Kommen Sie zahlreich zur Kommunalwahl, zeigen Sie Präsenz und helfen Sie dadurch, die Position der CDU in Adelsheim weiter zu festigten.“

Schwerpunkt Wahlkampf

Dr. Altmeppen hieß zum Auftakt die Mitglieder und Bürgermeister Klaus Gramlich willkommen. Nach dem Totengedenken hielt der Vorsitzende Rückblick. Schwerpunkt der Arbeit sei die Organisation und Durchführung des Bundestagswahlkampfes im September 2017 gewesen. Er dankte allen, die sich eingebracht hatten; im Besonderen den Mitgliedern der Jungen Union.

Fünf Vorstandssitzungen wurden abgehalten, so der Vorsitzende weiter. Beim Jahresempfang im März 2017 im Sennfelder Schloss waren Daniel Caspary, Mitglied der CDU/CSU Fraktion im Europaparlament, Margaret Horb, ehemaliges Mitglied des Bundestages und MdB. Alois Gerig die Grußredner. Beim Volksfest wurde der traditionelle „Stammtisch“ durchgeführt, so Altmeppen.

Weiter wurde im Sennfelder Schloss eine Weinprobe mit Alois Gerig unternommen, wobei Professor Manfred Dorsch einen heiteren Vortrag aus langjähriger „Wein-Erfahrung“ präsentierte.

Den Bezirksparteitag in Aglasterhausen besuchten Jutta Gramlich und Eva Reichert. Anlässlich der Bundestagswahl wurde ein Weißwurstfrühstück in Adelsheim angeboten und die Junge Union war mit einem Stand in Sennfeld vertreten. Beim Kamingespräch mit Ministerin Dr. Susanne Eisenmann in Jagsthausen habe Meinolf Stendebach den Stadtverband vertreten. Den Landesparteitag in Sindelfingen besuchte Eva Reichert.

In der Frauenunion sind vertreten: Jutta Gramlich (Pressereferentin), Petra Kress-Berger (Schatzmeisterin), Eva Reichert (Beisitzerin), sowie im Kreisvorstand Jutta Gramlich.

Anstrengungen unternehmen

Bei der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019 müsse man alle Anstrengungen unternehmen, um die Position auszubauen, zumindest aber zu halten, betonte der Vorsitzende, der zuletzt allen Mitgliedern des Vorstands für die Zusammenarbeit und Unterstützung dankte. Die Kassenprüfer Rolf Friedlein und Günter Grübl bestätigten Schatzmeisterin Petra Kress-Berger nach dem Finanzbericht eine einwandfreie Kassenführung.

Auf Antrag von Fabian Berger, Pressereferent im Kreisvorstand, der die Grüße des neuen Kreisvorsitzenden Markus Haas und Kreisgeschäftsführer Jan Imhoff übermittelte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Erfolgreiche Arbeit des Stadtrats

Der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, größte Fraktion im Gemeinderat, Edgar Kraft, blickte auf eine erfolgreiche Arbeit des Stadtrats und des Bürgermeisters zurück. Kraft informierte über die geplante neue Sport- und Kulturhalle mit einem Investitionsvolumen von über 7 Millionen Euro, von denen 3,5 Millionen Euro an Eigenmittel erbracht werden müssen. Man habe in der Vergangenheit bereits große Projekte erstellt, betonte Kraft.

Die Stadt Adelsheim benötige eine solche Halle, die auch von den Schülern der Marin-von-Adelsheim-Schule und des Eckenberggymnasiums benutzt werde. Die maximale Förderung habe erreicht werden können. Die „alte“ Halle bleibe bis zur Fertigstellung der neuen Halle in Betrieb.

Politik geht „in richtige Richtung“

Die Kommunalpolitik der Stadt Adelsheim gehe in die richtige Richtung. So habe man hier mit die niedrigsten Abwassergebühren im Landkreis. Abschließend machte Kraft noch Ausführungen zur Fertigstellung der neuen Umgehungsstraße, für die die CDU immer gekämpft habe. Bürgermeister Klaus Gramlich entbot nach den Wahlen und Ehrungen die Grüße der Stadt und des Gemeinderates, dankte den Geehrten und all denen, die Verantwortung tragen. Weiterhin informierte das Stadtoberhaupt noch über die geplante Sport- und Kulturhalle, die Kleinkinderbetreuung und die Umgehungsstraße. jüh

