Beitrag zur Völkerverständigung

Große Freude herrscht beim Eckenberg-Gymnasium (EBG) über die neue Schulpartnerschaft mit der französischen Partnerschule Collège de La Salle in Coudekerque-Branche.

Adelsheim. Zum Auftakt der neuen Schulpartnerschaft fand nun der erste einwöchige Besuch der französischen Austauschpartner des Collège de La Salle in Begleitung der Deutschlehrerinnen Helène Schricke, Patricia Vancayzeele und des Sportlehrers, Loan Becuwe, statt.

Einblicke in das Partnerland

Die Schüler des Collège de La Salle verbrachten zunächst das Wochenende in den deutschen Gastfamilien und erhielten erste persönliche und wertvolle Einblicke in Leben und Kultur des Partnerlandes.

Am Montagvormittag nahmen die französischen Schüler am Schulalltag des EBG teil und erlebten den Unterrichtstag, der sich in manchen Details von dem in Frankreich unterscheidet.

Danach begann das Programm mit einem Ausflug nach Eberstadt, wo die französischen Gäste von einer Schülerin des Burghardt-Gymnasiums Buchen durch die Tropfsteinhöhle geführt wurden.

Neben einer Führung durch Adelsheim wurden die französischen Gäste von Bürgermeister Klaus Gramlich im großen Sitzungssaal des Rathauses willkommen geheißen.

Das Stadtoberhaupt stellte ausschließlich in französischer Sprache in einer Power-Point-Präsentation das Bundesland Baden-Württemberg, den Neckar-Odenwald-Kreis und die Stadt Adelsheim vor.

Schüler hatten viele Fragen

Bürgermeister Gramlich beantwortete über eine Stunde lang die vielen Fragen der Schüler, die sich davon sichtlich beeindruckt zeigten.

Deutschlehrerin Helène Schricke bedankte sich beim Bürgermeister für den herzlichen Empfang und sagte, dass sie alles dafür tun werde, um an ihrer Schule den Deutschunterricht aufrecht erhalten zu können. „Ich bin überrascht, wie viele Französischlehrer am EBG tätig sind“, so Schricke abschließend.

Der Schulleiter des EBG, Oberstudiendirektor Meinolf Stendebach, dankte zunächst Bürgermeister Gramlich für den herzlichen Empfang und die Beantwortung der vielen Fragen. Das EBG wolle mit dieser Schulpartnerschaft einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Der Gegenbesuch finde im März dieses Jahres statt, erklärte der Schulleiter.

Die Schüler erlebten außerdem einen Ausflug ins vorweihnachtliche Heidelberg mit Schlossführung und Altstadtbummel, besuchten die Würzburger Residenz und die Innenstadt, die von einem Weihnachtsmarkt geprägt war. Am Ende der bereichernden Austauschwoche herrschte auf beiden Seiten die Erkenntnis, dass trotz vieler kleiner Unterschiede die Gemeinsamkeiten überwogen.

Europäischen Gedanken gestärkt

„Dieser Austausch, der nicht nur die Fremdsprachen mit Leben erfüllte und den Lernprozess positiv und motivierend unterstützte, sondern auch die Kontaktfreude der Schüler, ihre Offenheit und ihr Interesse für andere Kulturen und somit ihre Toleranz maßgeblich förderte, kann somit als kleiner Beitrag zur Völkerverständigung und zur Stärkung des europäischen Gedankens gesehen werden“, betonte Studiendirektor Harald Stier, der zusammen mit Oberstudienrätin Bettina Nagel und der „Französischfachkraft“ den Schüleraustausch leitete.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018