Besonderes Lob für den Nachwuchs

Adelsheim.Breiten Raum nahm die Ehrung erfolgreicher Sportler beim Neujahrsempfang der Stadt Adelsheim ein. An dieser Stelle lobte Bürgermeister Klaus Gramlich besonders die Erfolge der jungen Sportler.

Von der DLRG-Ortsgruppe Adelsheim errang Catrin Schäfer bei den Bezirksmeisterschaften in Walldürn den ersten Platz in der Altersklasse 17 bis 18 Jahre. Darüber hinaus erkämpfte sie sich den ersten Platz beim 24-Stunden-Schwimmen in Untertürkheim und in der Gesamtwertung der Frauen den dritten Platz. Niklas Schäfer belegte den vierten Platz bei den Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen, Altersklasse 13 bis 17 Jahre.

In der Tischtennisabteilung wurden folgende Sportler geehrt: Nikolai Ruff (Limbach), erster Platz in der Badischen Regionsrangliste Nord/Ost U 18, Zahide Akdere, erster Platz bei den Bezirksmeisterschaften U 15, Fabio Günther (Osterburken), erster Platz bei den Bezirksmeisterschaften U 13 im Doppel, Pauline Hambrecht (Hüngheim), erster Platz im Doppel, zweiter Platz im Einzel und zweiter Platz in der Regionsrangliste U 12 bei den Bezirksmeisterschaften, Lukas Heinemann (Osterburken) erster Platz im Doppel und zweiter Platz im Einzel bei den Bezirksmeisterschaften U 13, Michelle Eckstein (Osterburken), erster Platz bei den Bezirksmeisterschaften U18, erster Platz in der Bezirksrangliste U 18, erster Platz in der Badischen Regionsrangliste Nord/Ost U 18.

Beim SV Germania Adelsheim, Abteilung Leichtathletik, erreichte Emy Buchmann (Osterburken) bei den Schülerkreismeisterschaften in Buchen den neunten Platz im 75-Meter-Lauf, den neunten Platz im Weitsprung und den neunten Platz im Kugelstoßen.

Turner vom Turnverein 1897 Sennfeld errangen bei den Meisterschaften der Sportkreise Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim und beim Kinderturnfest des Main-Neckar-Turngaus folgende Platzierungen: Dennis Gathof erster Platz Leichtathletik Dreikampf, Lukas Siemens (Osterburken) erster Platz Leichtathletik-Dreikampf, Finn Schneider (Osterburken) erster Platz Leichtathletik-Dreikampf und zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb, Daniel Karsten zweiter Platz Leichtathletik-Dreikampf und zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb, Selina Ziegler erster Platz Gemischter-Vierkampf und zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb, Noah Korbmann (Osterburken) zweiter Platz Leichtathletik-Dreikampf, Julia Vogel dritter Platz Gemischter Vierkampf, Maxima Nothnagel erster Platz Leichtathletik-Dreikampf, Angelina Brunn (Seckach) zweiter Platz Leichtathletik-Dreikampf, Luisa Walch dritter Platz Gemischter Vierkampf, Paul Hufnagel dritter Platz Leichtathletik-Dreikampf, Nils Gräf dritter Platz Leichtathletik-Dreikampf, Marlon Gathof dritter Platz Gemischter Vierkampf und zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb, Khaled Daboul dritter Platz Leichtathletik-Dreikampf und zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb, Sofie Steinmark zweiter Platz Gemischter Vierkampf, Ina Schneider (Osterburken) zweiter Platz Leichtathletik-Dreikampf und Marlon Roth zweiter Platz im Mannschaftswettbewerb.

Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule errangen beim Bodenseecup folgende Plätze: Samuel Aina erster Platz im Mannschaftswettbewerb, 75 Meter-Sprint, Weitsprung und 800-Meter-Lauf, Manuel Dose erster Platz im Mannschaftswettbewerb, im Weitsprung und im 800 Meter-Lauf, Kai Engels erster Platz im Mannschaftswettbewerb und 200-Gramm-Ballwurf, Marcel Kerpal erster Platz im Mannschaftswettbewerb, im 75-Meter-Sprint und im 800-Meter-Lauf, Robin Kull erster Platz im Mannschaftswettbewerb und 200-Gramm-Ballwurf, Philipp Latzko erster Platz im Mannschaftswettbewerb, 200-Gramm-Ballwurf und 75 Meter-Sprint, Nathan Storz erster Platz im Mannschaftswettbewerb, Tom Elsen erster Platz im Mannschaftswettbewerb, Dao Nguyen erster Platz im Mannschaftswettbewerb und Weitsprung und Melkamu Frauendorf erster Platz im Mannschaftswettbewerb, 75-Meter-Sprint, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019