Besucherzahlenim Museum bleiben stabil

Anzeige

Der Vorsitzende des „Historischen Arbeitskreises“, Reinhart Lochmann und sein Team, erinnern auf beeindruckende Art- und Weise jedes Jahr am „Tag der offenen Tür“ im Heimatmuseum und der Gedenkstätte unter anderem an das Schicksal der in Sennfeld lebenden Juden, wie und von was die Menschen früher hier im Seckachtal gelebt haben.

Eberhard Friedrich, Mann der ersten Stunde und ein Vorbild für das Ehrenamt, wurde nach 36-jähriger Vorstandstätigkeit (1982 bis 1992 Dorffestausschuss, danach Heimatverein) geehrt und verabschiedet.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Stolz und dem Totengedenken blickte er auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Er dankte dem „Historischen Arbeitskreis“ für die Durchführung des „Tags der offenen Tür“ und dankte für die Übergabe des Erlöses an den Heimatverein.

Die Küche in der Festhalle wurde von einer Firma professionell gereinigt. Fleißige Frauen des Turnvereins haben danach die Schränke und das Inventar gewissenhaft gereinigt. Carolin Mahler habe eine Inventarliste erstellt, um erforderliche Ersatzbeschaffungen klar regeln zu können. Einige Garderobenständer in der Festhalle wurden mit Rollen versehen, damit diese flexibler einsetzbar seien, so Stolz. Bei der Bewirtung des Mai-Festes durch den DRK- Ortsverein Sennfeld wurde Unterstützung geleistet. Die Vorbereitungen für den Seniorennachmittag am 15. April seien im Gange. Ebenso erste Vorbereitungen für das Dorffest vom 26. bis 29. Juli. Für die Neugestaltung des Spielplatzes wurde eine Kletterpyramide angeschafft. Eberhard Friedrich und der Vorsitzende haben vorbereitende Arbeiten am Spielplatz durchgeführt, erklärte Stolz abschließend.

Schriftführer Michael Leix verlas danach Auszüge aus dem Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. Das nächste Dorffest werfe bereits seine Schatten voraus. Es soll mit dem 150-jährigen Bestehen der Frankenbahn verknüpft werden. Dazu seien bereits erste Weichenstellungen vorgenommen worden. Positiv sei zu bemerken, dass die Beschilderung historischer Gebäude in Sennfeld fast vollständig fertiggestellt sei, so der Schriftführer.

Reinhart Lochmann informierte über den „Historischen Arbeitskreis“. Der „Tag der offenen Tür“ im Januar unter dem Thema „Geschichte des Weinbaus in Sennfeld“ sei ein großer Erfolg gewesen. Das traditionelle Klezmerkonzert des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) war ebenfalls gut besucht und wurde zum letzten Mal von Gernot Ludwig geleitet.

Beim „Tag des offenen Denkmals“ fand eine Führung durch die Synagoge statt. Im Heimatbrief der Stadt Adelsheim erschien ein historischer Rückblick auf die Geschichte der Gasthäuser in Sennfeld von Reinhart Lochmann. An der „Lichten Eiche“ wurde die alte morsche Bank durch eine neue mit Rückenlehne ersetzt.

Bezüglich des 150. Bestehens der Frankenbahn habe bereits eine Sitzung mit Vertretern von Roigheim und Adelsheim stattgefunden. Ebenso fand ein Gespräch Gespräche mit den Bürgermeistern Gramlich (Adelsheim), Grimm (Roigheim) und Ludwig (Seckach) statt.

„Die Besucherzahlen im Heimatmuseum und der Gedenkstätte blieben stabil. Es kamen insgesamt 438 Besucher“, so Lochmann. Schatzmeisterin Meta Götz legte die Ein- und Ausgaben offen. Die Mitgliederzahlen seien im Steigen, erklärte Götz. Die Kassenprüferinnen, Thea Chybiak und Gerda Bönisch, bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Klaus Gramlich wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Unter der Leitung von Professor Manfred Dorsch wurde die Vorstandschaft wie folgt gewählt: Vorsitzende: Peter Stolz und Esther Bischoff, Schatzmeisterin: Meta Götz, Schriftführer: Michael Leix, Kassenprüfer: Karin Altmann und Beate Altrieth, Beisitzer: Petra Flindt, Roland Baur, Jürgen Mendel, Eva Reichert, Jutta Gramlich und Reinhart Lochmann. Bürgermeister Gramlich übermittelte danach die Grüße des Gemeinderates und der Bürger. Er dankte dem Heimatverein für sein großes Engagement. „Der Heimatverein gestaltet das Umfeld mit, damit man sich hier wohlfühlt“, stellte das Stadtoberhaupt fest. Weitere Grußworte entrichtete Beate Altrieth (DRK Sennfeld) und dankte für die Unterstützung beim 1. Mai-Fest und Schriftführer Michael Leix entbot im Auftrag von Helmut Weniger Grüße des Kleintierzüchtervereins. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018