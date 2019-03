Bewirtung beim Dorffest ist geplant

Der Kindergarten in Sennfeld bekommt Unterstützung: Ein Förderverein wurde gegründet. Noch wird an den Strukturen gearbeitet. Doch es sind auch schon Aktionen geplant.

Sennfeld. Im Herbst war viel von Problemen bei der Finanzierung des evangelischen Kindergartens in Sennfeld die Rede. Träger ist die Kirchengemeinde, ihr gehört auch das Gebäude. In einer Informationsveranstaltung am 22.

...