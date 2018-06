Bläserklassen überraschten ihr Publikum

Anzeige

Adelsheim.Die Bläserklassen 5 und 6 des Eckenberg-Gymnasiums gestalteten in der Kleinen Aula ein gemeinsames Konzert.

Sie präsentierten ihrem Publikum, welches hauptsächlich aus ihren Familienangehörigen bestand, im Unterricht erarbeitete Stücke – sowohl solistisch mit Klavierbegleitung als auch im jeweiligen Klassenorchester. Für die Fünftklässler war es ihr erster Auftritt am EBG.

Trotz Aufregung hatten die Schüler Freude am Musizieren und trugen mit großer Begeisterung am Ende alle zusammen ein Stück vor, bei dem die beiden Posaunisten Fridolin Meinert (Klasse 5) und Lucas Zeller (Klasse 6) als Solisten auftraten. Danach verlangte das Publikum sogar eine Zugabe, worauf hin die jungen Musiker „We will rock you“ zum Besten gaben.