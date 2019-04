Hirschlanden.Das „Hirschbräu“ feiert am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, ein großes Brauerei- und Straßenfest. Die Gasthaus-Brauerei wurde durch fünf Fernsehbeiträge des SWR und ZDF weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt. Die zugehörige Wirtschaft wurde vom SWR als „Beste Dorfgast-stätte von Baden-Württemberg gekürt“. Ministerpräsident Kretschmann besuchte das „Hirschbräu“ und zeigte sich „sehr beeindruckt“. Das Fest startet am Samstag um 18 Uhr mit einem kulinarischen Abend, Brauereiführungen und einer Bierprobe. Im Brauereimuseum ist die Ausstellung zur Brauereigeschichte der Region Main-Tauber-Odenwald Teil VII mit zahlreichen neuen Exponaten zu sehen. Es gibt selbstge-brautes Bier der Hirschbräu-Braumanufaktur. Der Fest-Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit Mittagessen, einem „Tag der offenen Tür“, Brauereiführungen und der Ausstellung zur Brauereigeschichte der Region. Gleichzeitig wird auf der für den Verkehr gesperrten Feststraße ein großer Erzeugermarkt mit landwirtschaftlichen Produkten und Handwerkskunst stattfinden. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und am Abend regionale Vesperspezialitäten. Während des gesamten Festes finden bei „Hirschbräu“ Führungen mit vielfältigen Informationen rund um den Gerstensaft und seine Herstellung statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019