Adelsheim.Wie Bürgermeister Klaus Gramlich im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte, wird demnächst am letzten fehlenden Straßenstück der B-292-Umfahrung von Adelsheim weitergebaut. „Der Bund baut weiter. Wir wurden informiert, dass die Arbeiten vergeben wurden“, so Bürgermeister Gramlich. Unter anderem geht es um einen Durchlass.

Letztes Teilstück

Hergestellt wird der Abschnitt der Bundesstraße, der die bereits im Bau befindliche Seckachtalbrücke mit der bestehenden Bundesstraße 292 verbindet.

Unterhalb des Business-Parks wird die neue Straße an die B 292 angebunden. sab

