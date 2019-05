Burgfest in Krautheim

Krautheim.Das Burgfest sieht von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Mai, folgendes Programm vor:

Freitag: 20 Uhr, Festeröffnung mit Geschützdonner der Vorderladerschützen des Schützenvereins Mulfingen hinter dem Rathaus, anschließend Livemusik, Barbetrieb.

Samstag: Bewirtung ab 12 Uhr, neben dem Rathaus Bogenschießen/historisches Fechten (HistoFakt), am Rathaus Weidenflechter (Mitmachaktion), auf der Bühne musikalische Beiträge der Jugendmusikschule, AOK-Glücksrad für Kinder, Basteln, Kinderschminken, Flohmarkt, 13 Uhr Burgführung (Kinder frei), 14 bis 17 Uhr Burgmuseum und Johannitermuseum geöffnet, 13 Uhr Kaffee und Kuchen im Ratskeller, 14 und 16 Uhr Vorführungen Roland Blum von der Bielriet-Falknerei Cröffelbach an der Grünanlage zwischen Rathaus und Kirche, 17 Uhr Burgführung für Kinder (Turmbesteigung nur in Begleitung eines Erwachsenen), 18 Uhr Burgführung, 20 Uhr Livemusik, Barbetrieb;

Sonntag: 10.30 Uhr Festgottesdienst an der Burg mit dem Posaunenchor Neunstetten, anschließend musikalischer Frühschoppen mit der Stadtkapelle, 12 Uhr Mittagstisch, am Rathaus Drechsel-Handwerk, Korbflechter, neben dem Rathaus Bogenschießen / historisches Fechten (HistoFakt), 13 Uhr Burgführung, 13 Uhr Kaffee und Kuchen im Ratskeller, 13 Uhr Tombola mit Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Unternehmen, 14 bis 17 Uhr Burgmuseum und Johannitermuseum geöffnet, 17 Uhr Burgführung, 18.30 Uhr Turmblasen, Festausklang.

