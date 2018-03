Burgstall- und Kelterstraße werden saniert

Anzeige

Um Tiefbauarbeiten in der Burgstallstraße in Sennfeld im Zuge des Verlegens von Kabeln durch die Netze BW ging es am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderates in Adelsheim.

Adelsheim. Bauamtsleiter Stefan Funk informierte die Stadträte über den Stand der Dinge und schlug in der Gemeinderatssitzung vor, die Burgstall- und Kelterstraße in Sennfeld auf einer Länge von 180 Metern zu sanieren. Dadurch werde der Verkehrsfluss zwar stark behindert. „Aber es wäre aus meiner Sicht sinnvoll, die Straße nicht zwei Mal zu sperren“, betonte er.

Gemeinderat in Kürze Bürgermeister Klaus Gramlich informierte in der Gemeinderatssitzung über das Ergebnis von Geschwindigkeitsmessungen in Adelsheim. So wurden innerorts an drei verschiedenen Terminen im letzten Jahr in der Oberen Austraße innerhalb von jeweils vier Stunden 1400 bis 1600 Fahrzeuge gemessen. Beim ersten Termin seien 76 Fahrzeuge zu schnell gewesen, beim zweiten 59 und beim dritten 56. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 83 Stundenkilometern. Weiter informierte das Stadtoberhaupt über das Bundesförderprogramm für Brücken. Hier müsse man bis Ende März seine Anträge stellen. Aus diesem Grund werde zurzeit die Industriebrücke von der Lachenstraße in die Industriestraße von der Firma Walter & Partner untersucht. Falls es Beanstandungen gebe, werde man einen Antrag für das Bundesförderprogramm stellen. Die Gemeinderatssitzung am 16. April wurde um eine Woche auf den 23. April verschoben. Zurzeit gebe es ein Exposé über Wohnbebauung in der Riedstraße, informierte Gramlich. Bisher liege allerdings noch kein Bauantrag vor. „Wenn es soweit ist, stellen die Investoren ihren Plan vor“, erklärte er. Einstimmig verabschiedete der Adelsheimer Gemeinderat die Satzung für verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Volksfestes am 1. Juli und des Adelsheimer Herbstes am 14. Oktober. Aus der nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Februar teilte das Stadtoberhaupt mit, dass der Bürgermeister bei der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Bauland GmbH der Erweiterung der Geschäftstätigkeit zustimmen solle. Stadtrat Zimmermann fragte nach, warum an der Straße Richtung Leibenstadt die Hecke radikal abrasiert worden sei. Bürgermeister Gramlich erklärte, dass dort im Rahmen der Flurbereinigung nicht artgerechte Gehölze entfernt worden seien. Das Stichwort Flurbereinigung griff Stadtrat Ralph Gaukel auf. Er frage nach dem Zeitplan. Das Stadtoberhaupt informierte, dass der Wegebau mit einem Kostenvolumen von einer halben Million Euro starte, sobald es die Witterung zulasse. Bis Herbst sollen die Maßnahmen dann abgeschlossen sein. dani

Die Netze BW, als Unternehmen der EnBW, habe in Sennfeld im Bereich Burgstallstraße Probleme, die Versorgungssicherheit herzustellen, informierte der Bauamtsleiter die Stadträte. Deshalb sei geplant, die bestehenden Leitungen, im Bereich zwischen dem Kelterplatz und dem Betonmast am Ende des Sportplatzes, als Erdkabel zu verlegen.