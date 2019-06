Busse statt S-Bahn

Osterburken.Ein Schienenersatzverkehr zwischen Neckarelz und Osterburken ist in der Nacht auf Dienstag, 18. Juni, von 22.15 bis 1.45 Uhr eingerichtet.

Aufgrund von Wartungsarbeiten fallen die S-Bahnen der Linien S 1 und S 2 auf der Strecke aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Busse kommen 14 bis 20 Minuten späterin Osterburken an als die Züge. In der Gegenrichtung fährt der Bus 23 Minuten früher in Osterburken ab, um in Neckarelz den Anschluss an die planmäßige S-Bahn in Richtung Ludwigshafen sicherzustellen. Auf dem Streckenabschnitt bis/ab Osterburken sind die S 38145 (Neckarelz ab 0.20 Uhr) und die S 38264 (Osterburken ab 22.38 Uhr) betroffen.

