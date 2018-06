Christian Herrmann ist neuer Vorsitzender

Anzeige

Adelsheim.Der Förderverein des katholischen Kindergartens „Don Bosco“ in Adelsheim zog in seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz. Timo Wachter, der scheidende Vorsitzende, ließ das Jahr 2017 Revue passieren und verwies als besonderen Höhepunkt auf den erfolgreichen Spiel- und Fahrzeugbasar. Er bedankte sich bei Kindergarten-Team, Elternbeirat und den weiteren Unterstützern und Mitgliedern des Vereins.

Anschließend erstattete Wachter, stellvertretend für Kassiererin M. Blum, den Kassenbericht. Die Kassenprüfer Jürgen Berg und Martina Wagner bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag der Kindergartenleiterin Gudrun Stein, die sich für das Engagement des Fördervereins bedankte, erfolgte die Entlastung des Vorstands. Bürgermeister Klaus Gramlich ließ den Dank der Stadt und des Gemeinderats überbringen.

Der beliebte Spiel- und Fahrzeugbasar wird am 18. November wieder in der Eckenberghalle stattfinden. Zudem wird sich der Förderverein zusammen mit Elternbeirat und Kindergarten-Team am Adelsheimer Weihnachtsmarkt sowie dem St. Martins-Umzug beteiligen.