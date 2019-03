Christoph Reuter gastiert

Adelsheim.Die Saison von „Theater in Adelsheim“ endet am Samstag, 30. März, um 20 Uhr mit Musikkabarett. Der studierte Jazzpianist und Musikpädagoge Christoph Reuter behauptet: „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ und verbindet in seinem Programm große Klassik mit intelligentem Klamauk.

Zum Kabarett kam Christoph Reuter durch seine Zusammenarbeit mit dem Entertainer und Bestsellerautor Dr. Eckart von Hirschhausen, der auch für dieses Programm Regie geführt hat. Und jetzt lebt Reuter seine heimliche Leidenschaft als Comedian äußerst erfolgreich aus.

Seinen Gästen präsentiert er unterhaltsam den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik und bringt ihnen in zwei Minuten das Klavierspielen bei. Er will ihnen die Geheimnisse der Tonleiter verraten, die Zutaten für einen Hit vorstellen und die Frage beantworten: Was kann Musik, was keine andere Droge schafft? Die Gäste werden es in der unterhaltsamsten und kürzesten Doppelstunde Musik erfahren.

Christoph Reuter hat 2015 den Kleinkunstpreis „Lüdenscheider Lüsterklemme“ gewonnen und den Thüringer Kleinkunstpreis 2017.

Karten für den vergnüglichen Kleinkunstabend gibt es bei der Stadtverwaltung Adelsheim. Kartenvorbestellungen (Telefon 06291/620029 oder an Silke.Kautzmann@adelsheim.de) sind möglich. Die Abendkasse im Kulturzentrum wird um 19.30 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019