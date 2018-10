Conte Trio spielt in der Kirche

Adelsheim.Helga Freifrau von Adelsheim von Ernest, verwitwete Gräfin von Bernstorff, hätte am 24. Oktober ihren 100. Geburtstag gefeiert. In Erinnerung an die Baronin, die im Februar dieses Jahres gestorben ist und in Gartow beigesetzt wurde, findet am Sonntag, 28. Oktober, um 11 Uhr ein Gedenkkonzert statt. Das Conte Trio spielt in der evangelischen Stadtkirche von Adelsheim Werke von Haydn, Dvorák, Rachmaninow und Schubert. Gleichzeitig wird an Freiherr Joachim von Adelsheim erinnert, der ebenfalls in diesem Jahr 100 geworden wäre. Er starb bereits 1998.

Elena Graf, Violine, Martin Leo Schmidt, Violoncello, und Isabel von Bernstorff, Klavier, bilden das Conte Trio. Elena Graf, geboren 1988 in Frankfurt am Main, ist seit 2014 erste Konzertmeisterin des Staatsorchesters Stuttgart. Sie begann ihr Studium im Alter von zwölf Jahren an der Musikhochschule Freiburg und schloss es 2013 nach Studien bei Christoph Poppen, Julia Fischer und dem Artemis Quartett mit dem Konzertexamen ab. Ihre Soloauftritte mit Orchestern wie dem Museumsorchester Frankfurt oder dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn wurden mehrfach für Rundfunksendungen aufgenommen. Die Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben und des Migros Kulturprozent (Zürich) erhielt zahlreiche Preise bei Internationalen Violinwettbewerben.

Der Hamburger Cellist Martin Leo Schmidt, geboren 1989, erhielt seine Ausbildung bei Heinrich Schiff und Reinhard Latzko in Wien und zuvor als Jungstudent bei Clemens Malich in seiner Heimatstadt. Meisterkurse unter anderem beim Alban Berg-, Artemis- und beim Julliard-Quartett formten seine musikalische Persönlichkeit. Schmidt ist passionierter Kammermusiker und trat mit Künstlern wie dem Gewandhaus-Quartett, Martin Stadtfeld, Thomas Zehetmair, Helmut Lachenmann und George Benjamin auf. Er gastierte bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musikfestival, dem Heidelberger Frühling und dem Schleswig-Holstein Musikfestival.

Isabel von Bernstorff wurde während ihres Studiums an der Hochschule „Hanns Eisler“ zu Berlin bei Professor Georg Sava in Berlin und des Aufbaustudiums Klavierkammermusik und Liedbegleitung bei Prof. Rainer Hoffmann an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main (HfMDK) mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs. Sie konzertiert als Solistin und Kammermusikerin in renommierten Konzertreihen und Festivals. Seit 2006 unterrichtetsie als Dozentin an der Musikhochschule in Frankfurt/Main sowie seit 2017 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. 2012 übernahm sie die künstlerische Leitung des Kammermusikfestivals Schloss Gartow. Ab November wird sie das „Pre-College Paul Hindemith“ für junge hochbegabte Musiker an der Hochschule Frankfurt am Main aufbauen.

Das Programm

Auf dem Programm des Gedenkkonzerts stehen das „Zigeunertrio“ (Klaviertrio G-Dur) von Joseph Haydn, Antonin Dvo?áks Klaviertrio No. 4 („Dumky“-Trio), das „Trio Élégiaque“ Nr. 1 g-Moll für Violine, Violoncello und Klavier von Sergei W. Rachmaninow sowie von Franz Schubert das Notturno für Klavier, Violine und Violoncello in Es-Dur. Der Eintritt ist frei.

