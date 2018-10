Conte Trio spielt Werke von Haydn und Schubert

Adelsheim.Zu Ehren von Helga Freifrau von Adelsheim von Ernest findet am Sonntag, 28. Oktober, um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche eine musikalische Matinee statt. Anlass ist der 100. Geburtstag, den die Baronin in diesen Tagen gefeiert hätte.

Vor allem in den Jahren 1960 bis 2000 lebte sie überwiegend in Adelsheim. Auch ihr 1998 verstorbener Ehemann, Joachim von Adelsheim von Ernest, langjähriger Gemeinderat und Ehrenbürger, wäre in diesem Jahr 100 geworden.

Prominente Musiker

In beider Leben spielte die Musik eine große Rolle. In den 1960er Jahren veranstalteten sie gemeinsam die „Adelsheimer Musiktage“, eine Reihe von Konzerten im kleinen Kreis, die von professionellen Musikern und Laien gemeinsam vorbereitet und aufgeführt wurden.

Die Leitung hatte der Berliner Kantor Dietrich von Amsberg. Unter den Mitwirkenden waren so prominente Musiker wie Konradin Groth, damals zweiter Trompeter bei den Berliner Philharmonikern.

In Erinnerung an diese Zeit und im Gedenken spielt das Conte Trio am Sonntag Werke von Haydn, Dvorák, Rachmaninow und Schubert. Isabel von Bernstorff, Klavier, Ehefrau eines Enkels von Helga von Adelsheim, musiziert mit der Geigerin Elena Graf und dem Cellisten Martin Leo Schmidt.

Auf dem Programm des Gedenkkonzerts stehen das „Zigeunertrio“ (Klaviertrio G-Dur) von Joseph Haydn, Antonin Dvoráks Klaviertrio No. 4 („Dumky“-Trio), das „Trio Élégiaque“ Nr. 1 g-Moll für Violine, Violoncello und Klavier von Sergei W. Rachmaninow sowie von Franz Schubert das Notturno für Klavier, Violine und Violoncello in Es-Dur.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018