„Das Bauwerk wird unseren Betrieb optisch teilen“

Fertigstellung im September 2019

Wochenlang waren riesige Maschinen damit beschäftigt, mit ohrenbetäubendem Lärm und viel Staub die 30 bis 40 Meter tiefen Löcher für die Pfeiler-Fundamente in die Fläche vor den Firmengebäuden zu bohren. Staunend sei man vor einem der größten Geräte gestanden, das in Deutschland dafür verfügbar ist, erzählt Groninger. Inzwischen wachsen bereits die Betonpfeiler in die Höhe, die die 290 Meter lange, über 10 000 Tonnen schwere Brücke tragen werden. Die Fertigstellung ist für September 2019 geplant.

Auf dem WLC-Gelände zirkeln die langen Speditionslastwagen vorsichtig um die weiträumigen Absperrungen herum. An Regentagen spritzt der Schlamm auf den teils nur geschotterten Flächen. Nicht jeder Kunde findet im Gewirr der Absperrungen gleich den richtigen Eingang. „Eine Einschränkung ist das schon. Solche Arbeiten brauchen Raum, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten“, sagt Klaus Groninger im Gespräch mit den FN. „Doch das alles ist lösbar.“ Der Betriebsablauf funktioniere.

Die Mitarbeiter mussten sich an Behelfsparkplätze auf der anderen Seckachseite gewöhnen, berichtet Groninger weiter. Und, dass die Beschäftigten darüber gar nicht so unglücklich seien. Denn die Ersatz-Stellplätze sind gut erreichbar und mit einem provisorischen Steg an das Firmengelände angebunden. Der provisorische Parkplatz wurde vom Bauherren, den Straßenbauern, eingerichtet und finanziert. Der Umgang sei sehr partnerschaftlich, lobt Groninger.

Auch die Kommunikation mit der Baufirma Leonhard Weiss sei perfekt. Alle Absprachen würden eingehalten. „Wir haben viel Glück mit dem Generalunternehmer“, betont der WLC-Geschäftsführer. Man kenne und schätze sich von anderen Baustellen im Würth-Konzern.

Schwierige Planungsphase

Die Planungsphase, die inzwischen schon Jahre zurückliegt, sei allerdings schwierig gewesen. Nicht nur die Ortsumfahrung samt Brücke war damals in der Vorbereitung, sondern auch der inzwischen längst eingeweihte WLC-Neubau. Wie das einmal aussehen würde, konnte man sich damals nicht vorstellen – und der Brückenbau verzögerte sich immer wieder. Es gab „keine klare Ansage“. Deshalb habe WLC einfach irgendwann entschieden: „Wir fangen jetzt an.“ Der Verlauf der künftigen Brücke wurde bei Planung und Bau der neuen Halle berücksichtigt. Im Herbst 2016 wurde Einweihung gefeiert. Noch nicht absehbar sei damals gewesen, wie WLC wachsen würde: Die Zahl der Mitarbeiter und des Warenumschlags verdoppelte sich in den letzten Jahren. „Auch die Frequenz auf dem Gelände ist heute ein ganz andere als damals.“

Und was bedeutet eine Brücke mitten im und über dem Firmengelände? „Also über den Verkehr dürfen wir uns nicht beschweren“, lacht Groninger. Schließlich lebe man als Logistiker von Straßen.

Tatsache sei aber, dass die Brücke „einen optisch störenden Effekt“ haben werde. Sie teile den Betrieb und sie nehme ihm Entwicklungsmöglichkeiten. 1976 wurde das Unternehmen in Adelsheim gegründet, seit 20 Jahren wisse man, dass es gewisse Bauverbotszonen auf dem Gelände gebe. „Ohne die Brücke hätten wir den Neubau anders geplant.“

Betrieb gut wahrnehmbar

Sorgen mache man sich natürlich angesichts des regen Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs auf dem Gelände, dass Gegenstände von der Brücke geworfen werden könnten. Das müsse verhindert werden.

Andererseits bietet die Brücke auch die Möglichkeit, von Vorbeifahrenden wahrgenommen zu werden, so Groninger. Nicht nur potenzielle Kunden, sondern auch mögliche Arbeitskräfte könne WLC so „optisch“ ansprechen.

Denn das wachsende, über 500 Beschäftigte zählende Unternehmen sucht weitere Mitarbeiter – allein in diesem Jahr sollen gut 50 neue Leute eingestellt werden, und die müssen erst einmal gefunden und gewonnen werden. „Qualifizierte Arbeitskräfte können sich heute aussuchen, wo sie hin wollen“, weiß der Geschäftsführer. Entsprechende Schilder und Logos sollen auf die Firma mit dem guten Namen aufmerksam machen.

