Der Friedhof bleibt die „Schwerpunktbaustelle“

Anzeige

Leibenstadt.Auf großes Interesse der Bürger stieß die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates Leibenstadt im Dorfgemeinschaftshaus. Im Mittelpunkt der umfangreichen Tagesordnung stand die Festlegung und Umsetzung aller für das Jahr 2018 geplanten Vorhaben im Ortsteil.

Zunächst informierte Ortsvorsteher Dieter Stahl über die Rechtskraft der geänderten Abgrenzungs- und Abrundungssatzung nach der Beschlussfassung des Gemeinderates in der Sitzung vom 19. Februar und der Bekanntmachung im Bauländer Boten. Weiter gab er einen Beschluss des Ortschaftsrates vom 16. Februar bekannt, in dem das Gremium im „schriftlichen Verfahren“ dem Antrag auf Errichtung eines Acht-Familien-Doppelhauses zustimmte. Das Gebäude entspreche in allen Belangen den baulichen Festsetzungen für die Leibenstadter Ortslage.

Erfreuliche Bautätigkeit

Umfangreich informierte Stahl über die aktuellen Wohnbautätigkeiten im Ort. Mit der Schließung innerörtlicher Baulücken und der Umnutzung alter landwirtschaftlicher Gebäude zu Wohnzwecken zeichne sich eine erfreuliche Tendenz ab, die für die Innenentwicklung von Leibenstadt „kaum besser“ sein könne.