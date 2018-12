Der Sprachunterricht wird immer wichtiger

Adelsheim.Zum Ende des Jahres zieht auch der Adelsheimer Helferkreis Asyl Bilanz. Fast vier Jahre ist es her, seit in Adelsheim Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak und auch aus Albanien und Kosovo eingezogen sind.

Viele sind inzwischen schon weiter gezogen, haben wo anders Wohnraum gefunden oder sind verlegt worden, da nach spätestens zwei Jahren eine Anschlussunterbringung zu erfolgen hat, berichtete die Sprecherin des Helferkreises, Heide Lochmann, in einem Rückblick.

Unterkunft ist leer

Von den anfangs bis zu 140 Geflüchteten seien am Ende des Jahres 2018 nur noch etwa 50 Asylanten in Adelsheim geblieben. Sie alle sind in privaten oder städtischen Wohnungen untergebracht. Die Gemeinschaftsunterkunft am Friedrich-Gerner-Ring ist leer.

Arbeitssuche im Mittelpunkt

Das Jahr 2018 sei gekennzeichnet gewesen durch einen erneuten Wandel in der Flüchtlingsarbeit. Habe anfangs der Spracherwerb in Gruppen, das Zurechtfinden und Kennenlernen des neuen Landes im Mittelpunkt gestanden, so ging es 2018 nun noch stärker um Integration, um Arbeitssuche und vor allem auch um die gute Eingewöhnung der neu hinzugekommenen Frauen und Kinder.

Auch in Adelsheim habe das zu spürbaren Veränderungen in der Flüchtlingsarbeit geführt.

Da die Kinder in der Martin-von-Adelsheim-Schule und in den Kindergärten sehr gut und ganztägig betreut wurden, Freunde gefunden haben und in Sportvereinen aktiv sind, konnten die Frauen und Männer zunehmend an den staatlich angebotenen Sprachkursen teilnehmen und selbstständig neue Kontakte knüpfen.

So wurden die anfangs gut besuchten Angebote wie Teestube, Koch- und Malkurse eingestellt.

Begleitung bei Behördengängen

Wesentlich häufiger werden jetzt Einzelbetreuung im Spracherwerb und Unterstützung bei Arzt- und Behördenbesuchen notwendig, ebenso wie Hilfe bei Arbeits- und Praktikumssuche, bei Elternabenden und auch beim Transport von Möbeln.

Auch die Wohnungssuche ist immer noch nicht abgeschlossen. So sucht der Helferkreis für zwei Familien mit vier und fünf Personen noch privaten Wohnraum, ebenso wie für einzelne junge Männer.

Patensystem soll erweitert werden

Außerdem ist der Helferkreis weiterhin bemüht, das „Patensystem“ zu erweitern.

Dies bedeutet die Begleitung und Beratung einzelner Flüchtlinge oder Familien durch ehrenamtliche Helfer. Eingeladen sind Mitbürger, die bereit sind, Kontakt zu Flüchtlingen aufzunehmen. „Wir würden uns über Rückmeldungen freuen“, so Heide Lochmann.

Dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung konnten weitere Fahrräder, Möbel, Fernseher und mehr angeschafft werden. „Das Jahr 2018 zeigt, dass die Integration gute Fortschritte macht“, so Heide Lochmann. Für alle Beteiligten seien damit intensive Erfahrungen verbunden, deren positive Bedeutung den geleisteten Einsatz spürbar übersteigt.

Der Dank des Helferkreises Asyl Adelsheim galt allen Helfern, den Schulen, Kindergärten und Vereinen, der Stadtverwaltung und der Migrations- und Integrationsberatung und bei allen Sach- und Geldspendern, die in den vergangenen Jahren zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben.

Weitere Spenden auf die Konten der Stadt Adelsheim, Stichwort „Helferkreis Asyl“ sind willkommen (Konto: Sparkasse Neckartal Odenwald DE22 6745 0048 0004 1008 63 oder Volksbank Franken DE42 6746 1424 0021 0702 03).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018