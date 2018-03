„Der Weg des Schuldenabbaus wird fortgesetzt“

Anzeige

Das Investitionsvolumen liegt bei 1 945 100 Euro und damit um 421 300 Euro über dem Vorjahreswert. Durch die geplante Entnahme von 873 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage reduziert sich diese zum Jahresende auf etwa 1 127 000 Euro. Eine Kreditaufnahme sieht die neue Haushaltsplanung nicht vor.

„Damit setzen wir den Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus weiter fort“, ergänzt Bürgermeister Thomas Ludwig nicht ohne Stolz. Wie er in seiner Haushaltsrede ausführte, werde die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter daran arbeiten, ihre Attraktivität als Wohnplatz für Menschen jedes Alters zu erhalten und zu steigern.

Ludwig mahnte aber auch an, dass Hochkonjunktur verbunden mit Niedrigzinsniveau nicht dafür stehe, dass sich die Gemeinde Seckach nun teure Extras leisten können. Vor allem werde diese Phase nicht ewig anhalten können. Hinzu komme, dass der Erhalt des sehr großen Bestands an öffentlicher Infrastruktur durch deutlich gestiegene Preise für Bauleistungen sowie Lieferungen und Leistungen aller Art immer schwieriger zu finanzieren seien. Zumal zuletzt die Antragszahlen und -volumina bei öffentlicher Förderung stark gestiegen seien, während gleichzeitig die Förderquote bei Fachförderprogrammen und beim Gemeindeausgleichstock sinken.

Vom Steueraufkommen profitiert

„Wie unser Gemeindekämmerer André Kordmann im Detail erläutert hat, profitiert Seckach im Haushaltsjahr 2018 tatsächlich vom stark steigenden gesamtstaatlichen Steueraufkommen. Die Wechselwirkung des Finanzausgleichs samt gesunkenem Hebesatz der Kreisumlage verstärkt diese Wirkung noch,“ so Ludwig. Dies bedeute eine noch höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt als 2017. So stünden genügend Eigenmittel zur Verfügung, um die geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme zu verwirklichen.

Der schon seit dem Jahr 2004 beschrittene Weg des Schuldenabbaus im Kernhaushalt werde konsequent fortgesetzt. Ein Plus von 387 000 Euro beim sächlichen Aufwand im Vermögenshaushalt fließe vor allem in die Infrastruktur von Feuerwehrgerätehäusern, Schulen, Kindergärten, Straßenbeleuchtungen und in die Seckachtalhalle. Dank des Deckenprogramms des Landes fließen auch größere Brocken in die Ortsdurchfahrten von Seckach und Großeicholzheim. Weiter merkte Ludwig an, dass die Förderung der Kindergartenplätze auf 684 000 Euro angestiegen sei. Der kommunale Förderbeitrag pro Kind nähere sich damit der „5000-Euro-Schallmauer“. Die Eigenanteile für die Schulen betragen 374 000 Euro, die Unterstützung der Vereine umfasst 224 000 Euro. Mit den Möglichkeiten der Asylantenunterbringung könne man zunehmend zufrieden sein.

Einen Appell richtete Ludwig an alle Nutzer öffentlicher Anlagen und Gebäude. Um deren hohen Freizeitwert zu erhalten, solle man diese sorgsam nutzen: „So, wie sie es mit Ihrem Eigentum handhaben würden.“ Weiter stehen neue Bauplätze in allen drei Ortsteilen an ebenso wie – je nach Fördersituation – die Sanierung der Aussegnungshalle Seckach und der Neubau der Aussegnungshalle in Zimmern, so Ludwig.

Unter Hinzurechnung der Schulden aus dem Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ mit 2 488 436 Euro ergebe sich zum Jahresende ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand der Gemeinde von 5 073 611 Euro. Als Investitionsschwerpunkt in der Wasserversorgung gilt die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption mit einer weiteren Jahresrate von 770 000 Euro. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan des 2008 gegründeten Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 830 700 Euro eingeplant.

Kommandanten bestätigt

Turnusmäßig fanden in den Ortsteilen Seckach und Zimmern im Rahmen der Jahreshauptversammlungen bei den Abteilungswehren die Wahlen des Abteilungskommandanten und ihrer Vertreter statt. Den einstimmig gefassten Beschlüssen stimmte nun auch der Gemeinderat als vorgesetzte Institution zu. Demnach wird die Abteilungswehr Seckach durch Steffen Wallisch und seinen Vertreter Kristian Antunovic geführt. Abteilungskommandant Siegfried Barth und Vertreter Karl-Heinz Adam führen in Zimmern. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018