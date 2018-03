„Die Artenvielfalt ist mehr denn je notwendig“

Anzeige

Als belastend wertete er für die Landwirte die zunehmende Anfeindung von außen und damit einer mangelnden Wertschätzung für die Leistung, welche die Landwirte zur Ernährung der Bevölkerung erbrächten. War es doch so, dass die Landwirte in der Vergangenheit zu einer immer größeren Steigerung der Leistungsfähigkeit gedrängt wurden. Dieser Umstand führte letztlich zu einer immer größeren Fremdversorgung der Bevölkerung.

Brauch verwendete in diesem Zusammenhang den Begriff der Agrarschizophrenie und machte damit deutlich, dass die Landwirtschaft genau deshalb derzeit ein riesiges Imageproblem habe.

Mehrfach betonte er, dass der hohe Fleischkonsum und die damit verbundene tierische Veredelung einen hohen Import an Futtermitteln erfordere, was einer Nutzung zusätzlicher Agrarflächen in Übersee gleichkäme und mit zahlreichen ethischen Fragestellungen verbunden sei.

Sowohl ökologisch als auch medizinisch sei es deshalb sinnvoll, den Fleischkonsum zu reduzieren und zur Philosophie des Sonntagsbratens zurückzukehren und damit nicht mehr täglich, sondern nur noch einmal pro Woche Fleisch zu konsumieren. Denn nachweislich sänke die Lebenserwartung bei einem zu hohen Fleischkonsum.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, so betonte er, habe die letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass es aufgrund garantierter Festpreise zu einer Überproduktion gekommen sei, worauf dann mit Kontingentierungen reagiert wurde. Als das dann auch nicht funktionierte, habe man die Agrarmärkte dereguliert, was schließlich zu ökonomischen Einbrüchen führte, wie das zuletzt am sinkenden Milchpreis und dem darauf folgenden Hofsterben zu beobachten war.

Brauch forderte eine ökologische verantwortbare Änderung, diese aber bräuchte Intelligenz, Zeit, Geld und individuell angepasste Lösungen. Mehrfach betonte er, dass „wir“ in der Agrarpolitik überzogen hätten. Denn Problem-Unkräuter könnten nicht mehr bekämpft werden.

Die Artenvielfalt fehle, diese wäre aber mehr denn je notwendig um aus der derzeitigen Sackgasse herauszukommen. Die Themen müssten differenzierter und weniger emotional und ideologisch aufgeladen betrachtet werden.

Neue Esskultur wünschenswert

Seinen Vortrag rundete Brauch mit einigen denkwürdigen Thesen ab. Die „Vater-unser“-Bitte „Gib uns unser tägliches Brot heute“ sieht er als eine weltweit orientierte Verpflichtung. Von mündigen Konsumenten wünscht er sich die Bevorzugung regionaler Produkte, saisonaler Konsum, fair gehandelt und ohne Verwendung von Gentechnik.

Grundsätzlich wünscht sich der Agraringenieur eine neue Esskultur, welche die Wertschätzung lebt und Essen als Gemeinschaft stiftend wiederentdeckt. Im Abendmahl sieht er dazu den Prototyp.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018