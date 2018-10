Die Geiers führten durch ihre Heimatstadt

Osterburken.Nach Tauberbischofsheim führte der Ausflug der Frauengemeinschaft Osterburken. Ein besonderer Willkommensgruß galt Regina und Johannes Geier, die der Gruppe Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt zeigten.

Bereits bei der Fahrt wurde über die Historie der Stadt berichtet. Auch die Bedeutung als Schulstadt wurde erwähnt, unter anderem auch das Knabenkonvikt. Bei der Ankunft in Tauberbischofsheim gesellte sich Pfarrer Drahtschmidt zu der Gruppe und nahm am Stadtspaziergang teil.

Dabei verstanden es die Geiers, lebendig und spannend die Zeugnisse der Geschichte zu erklären und mit eigenen Erinnerungen und lustigen Anekdoten aus ihrer Kindheit auszuschmücken. Sie berichteten über die Fachwerkhäuser und deren Familiengeschichten, sie zeigten verwinkelte Gässchen, Hausinschriften und Figuren aus alter Zeit und sie präsentierten den neugestalteten Marktplatz. Danach stand das Leben der Heiligen Lioba im Mittelpunkt, dazu versammelten sich die Teilnehmer in der Barockkirche. Dort erfuhren sie, dass der Heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen, 735 seine Verwandte Lioba nach Tauberbischofsheim berufen hat. Dort wirkte sie als Äbtissin, Lehrerin und Ratgeberin. Sie wird noch heute als Stadtpatronin verehrt. Pfarrer Drahtschmidt hielt mit der Gruppe eine kurze Andacht. In diesem Rahmen wurde auch Familie Geier und dem Team der Frauengemeinschaft gedankt. Anschließend wurde der Spaziergang fortgesetzt. Er führte zum Schloss, über den Sonnenplatz zum Krötenbrunnen und schließlich zur Stadtkirche St. Martin. Nach einer Kaffeepause war das Unternehmen VS Ziel der Gruppe. Dort wurde die Ausstellung „Das Klassenzimmer, Schulmöbel im 20. Jahrhundert“ besichtigt. Dann war es Zeit für das Abendessen im Gasthaus „Linde“ in Pülfringen, bevor die Heimfahrt angetreten wurde.

