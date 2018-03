Die Hälfte der Bohrpfähle ist verankert

Anzeige

Der Lärm ist ohrenbetäubend. Der Betonstaub setzt sich in jede Ritze. Am Widerlager vier sind die Bauarbeiter zurzeit dabei, die Bohrpfähle zu bearbeiten.

Adelsheim. „Zunächst haben wir nur so viel Beton in die Bohrlöcher eingefüllt, wie wir vorher ausgerechnet haben. Allerdings hat sich gezeigt, dass der Beton in viele kleine Felsspalten und sonst wohin verschwindet. Deshalb füllen wir jetzt mehr rein und tragen es hinterher wieder ab. Das ist einfacher“, erklärt Diplom-Ingenieur Arno Hofmann von der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe beim Rundgang auf der Baustelle. Denn das Wichtige bei den Bohrpfählen ist, dass sie eine durchgängige Betonsäule haben.

Grundsätzlich will Hofmann bei der Baustelle nicht von „Routine“ sprechen: „Der Baugrund in dieser Talaue ist einfach zu wechselhaft, als dass da Routine aufkommen könnte.“ Die Bedingungen seien immer wieder anders: viel weicher Schlamm, viel Wasser und Fels. Da müsse man einfach mit allem rechnen. Das habe schon die schwierige Hangsicherung am Eckenberg gezeigt. Doch trotz dieser Widrigkeiten ist der Ingenieur zuversichtlich: „Bisher sind wir zeitlich total im Limit“, erklärt er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.