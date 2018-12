Die Rosen und der Weinanbau sind seine Leidenschaften

Sennfeld.Erich Palmer, der am heutigen Samstag in der Seniorenbetreuung Götz in Sennfeld seinen 95. Geburtstag feiert, wurde das größte Geschenk, das einem Menschen zuteil werden kann, eine gute Gesundheit, in die Wiege gelegt.

Geboren wurde er 1818 in Katharinenfeld in Georgien. In seinem Heimatdorf besuchte er acht Jahre lang die deutsche Schule. Diese wurde 1938 geschlossen und danach von Lehrern, die ausschließlich in Russisch unterrichteten, wiedereröffnet. Anschließend arbeitete er zunächst in einem landwirtschaftlichen Kollektiv.

Am 15. Oktober 1941 wurde er mit seiner Familie nach Kasachstan deportiert und in die Arbeitsarmee eingezogen. 1946 durfte er zu seinen Eltern an den „Himbeersee“ (russische Region Altai) ziehen. Zusammen mit seinem Vater war er zehn Jahre mit dem „Sodabbau“ beschäftigt.

1947 heiratete er Erna Rekowski. Aus der Ehe gingen zwei Jungen und zwei Mädchen hervor. 1956 zog er mit seiner Familie nach Dschambul/Kasachstan. Dort war er bis zur Rente als Tischler beschäftigt.

Am 9. Mai 1994 gelang ihm mit seiner Ehefrau die Ausreise nach Deutschland. Nach kurzfristigen Aufenthalten in Schönberg/Nordsee und Tübingen gelangte das Paar in das Übergangswohnheim Adelsheim. Im Bauland wurden sie auch sesshaft.

Den vier Kindern mit Familien gelang ebenfalls die Übersiedelung nach Deutschland. Eine Tochter wohnt mit ihrer Familie in Adelsheim. Ende Mai 2011 starb Palmers Ehefrau Er lebte nach einem Schlaganfall im Januar 2014 zunächst vier Monate bei seiner Tochter Ella. Dann zog er nach Sennfeld, wo er seinen Lebensabend in der Seniorenbetreuung Götz verbringt.

Neben seiner großen Leidenschaft, dem Weinanbau und dem Züchten von Rosen, hört er gerne „Heino“ und Volksmusik. Das tägliche Fernsehen, bis 21 Uhr, gehört zum Tagesablauf.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren vier Kinder und deren Partner, neun Enkel, 15 Urenkel, Bekannte, sowie die Bediensteten und Mitbewohner der Seniorenbetreuung Götz. Die FN schließen sich den Glückwünschen gerne an. jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018