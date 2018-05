„Dienststellen auch im ländlichen Raum ansiedeln“

Anzeige

Mosbach/Bruchsal.Hochzufrieden ist die Delegation der SPD Neckar-Odenwald mit den Ergebnissen des kleinen Landesparteitags der SPD Baden-Württemberg, der kürzlich in Bruchsal stattfand. Gerade beim Leitthema Digitalisierung hätten die Genossen aus dem Kreis wichtige Anträge zur Stärkung des ländlichen Raums einbringen können, so der Osterburkener Fraktionsvorsitzende Benjamin Köpfle. „Der Leitantrag zum Thema Digitalisierung enthält nun die Forderung, mit der fortschreitenden Vernetzung der Landesverwaltung, zunehmend Behörden und Dienststellen im ländlichen Raum anzusiedeln.“

„Auch bei uns im Neckar-Odenwald gibt es genügend Fachkompetenz und eine gute Infrastruktur, was als Standort attraktiv ist. Nicht jede Behörde muss in Stuttgart sein, wo die Infrastruktur schon an ihre Grenzen kommt,“ ergänzt der Adelsheimer Fraktionschef Ralph Gaukel.

Einen weiteren Schwerpunkt des Parteitags bildete das Thema bezahlbarer Wohnraum. „Wir kämpfen auch hier damit, dass Familien kaum mehr bezahlbaren Wohnraum finden und Firmen für ihre Mitarbeiter keine Wohnungen. Ich bin sehr froh, dass die SPD hier nun konkrete Forderungen vorgelegt hat,“ erläutert Kreisrätin Dr. Dorothee Schlegel.