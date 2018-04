„Dieses Mal lesen auch die Kinder“

Anzeige

Adelsheim/Heilbronn.Gisela Sachs liest am Welttag des Buchs, am 23. April, um 11 Uhr, an der Martin-von-Adelsheim-Schule. Die in Heilbronn lebende und in Adelsheim geborene Krimi- und Kinderbuch-Autorin wird in Absprache mit den Lehrerinnen und den Kindern ihren kürzlich prämierten Text „Königin Esterelle und der weiße Wal“ vortragen. Außerdem wird sie wieder eine Tasche voller Geschichten verschenken – und sie will dieses Mal auch Geschichten von den Kindern hören.

Brandaktuelles Thema

„Der Welttag des Buchs ist immer ein ganz besonderer Tag für mich“, verrät Gisela Sachs den FN. Das Thema interkulturelles Lernen von „Königin Esterelle und der weiße Wal“ sei brandaktuell und liege ihr sehr am Herzen. „Ich freue mich sehr auf die Kinder und ich bin wahnsinnig darauf gespannt, was die Kinder mir vorlesen werden.“

„Wenn die Kinder noch Lust haben – und die Adelsheimer Erstklässler sind immer gut drauf –, lese ich danach noch die ersten Seiten meines neuen Kinderbuchs ’Die Kinder vom Schmetterlingshof’. Aber die Lehrerinnen und ich sind flexibel. Wir gehen spontan voll und ganz auf die Kinder ein.“