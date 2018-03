DLRG bei 24-Stunden-Schwimmen

Anzeige

Hochgesteckte Ziele

Um 15 Uhr gaben die Wettkampfleiter das Becken frei. Mit hoch gesteckten Zielen starteten auch die Adelsheimer Schwimmer in den Wettkampf, fest entschlossen, die Leistung des vorigen Jahres von 30,1 Kilometer (Catrin Schäfer) und 14,1 Kilometer (Manuel Böhm) zu übertreffen. Trotz ausreichender Pausen kamen sie auf beachtliche Halbzeitwerte. Auch als die Gelenke langsam schmerzten, die Muskeln übersäuerten und die Badekappe drückte, überwanden die Adelsheimer Schwimmer eigene Grenzen und schwammen weiter. Am zweiten Tag starteten sie in die finale Endspurtphase und erreichten zum Ende um 15 Uhr beeindruckende Endergebnisse. Manuel Böhm (23 Jahre) erschwamm 16 Kilometer und erreichte somit unter 300 Teilnehmern in der offenen Klasse der Männer den 26. Platz.

Erster Platz für Catrin Schäfer

Catrin Schäfer (16 Jahre) erreichte mit 35 erschwommenen Kilometern den ersten Platz in der gemischten Klasse der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren. In der Gesamtwertung der rund 270 weiblichen Schwimmer belegte sie damit den 3. Platz.

Goldmedaillen verliehen

Ab fünf geschwommenen Kilometern wurden Goldmedaillen an die Schwimmer vergeben.

Für jede Goldmedaille wurde ein Euro an die Olgäle-Stiftung zur Unterstützung des Kinderkrankenhauses Olgahospital in Stuttgart gespendet. Stolz und zufrieden machten sich die Adelsheimer Schwimmer nach der Siegerehrung auf den Heimweg, um ihren Vereinskameraden von ihren Erfolgen zu berichten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018