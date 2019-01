Dramatik in der „Unterwelt“

Sennfeld.Unter dem Motto „Verborgene Orte, Keller in Sennfeld“ öffnete am Samstagnachmittag das Heimatmuseum und die Gedenkstätte für die ehemalige jüdische Gemeinde erneut die Pforten. Der Vorsitzende des „Historischen Arbeitskreises“, Reinhart Lochmann, und Peter Stolz, Vorsitzender des Heimatvereins, haben sich auf die Fahne geschrieben, die Geschichte des Dorfes im Seckachtal der Nachwelt zu erhalten. Der Ausflug in die „Sennfelder Unterwelt“ konnte beim Tag der offenen Tür mit Fototafeln und erläuterten Texten nachvollzogen werden.

Stolz stellte die Fotoausstellung vor. Bedingt durch die Lage im Seckachtal hätten viele Gebäude im alten Ort keinen Keller, weil der Grundwasserspiegel sehr hoch sei und bei Hochwasser die Keller überflutet würden. Im aktuellen Neubaugebiet an der Raintalstraße gebe es aus diesem Grund keine Keller. In der Vergangenheit sei der Besitz eines Kellers lebensnotwendig gewesen, um Vorräte anlegen zu können, betonte Stolz. Es gab Nutzungsrechte in Kellern an höher gelegene Häuser. Wichtig für die Nutzung und Bedeutung eines Kellers sei neben der Größe vor allem auch die Breite des Zugangs gewesen. Davon hing ab, wie groß die Fässer für Wein- und Most sein konnten, die im Keller gelagert werden sollten. Neben den Kellern in alten Fachwerkhäusern mit Holzbalkendecke sei der mit Natursteinen gemauerte Gewölbekeller weit verbreitet gewesen. Zum Teil seien Kellerräume auch direkt in den Fels eingeschlagen worden.

Aus Eisenbahnschienen

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es Keller mit Stahlträgern, zumeist Eisenbahnschienen und flachen Mauergewölben, resümierte Stolz. Bei der Erforschung der „Sennfelder Unterwelt“ sei man auf dramatische Tiefen und beeindruckende Größen gestoßen. Eine solche dramatische Tiefe sei beim Kellerabgang in der Hauptstraße 25 und eine beeindruckende Größe unter den Häusern in der Hauptstraße 11, 13 und 15 mit ursprünglich 200 Quadratmetern zu verzeichnen. Aber auch eine überraschende Enge wie beim Kriechkeller unter dem rechten, vorderen Teil der Synagoge, der nur einen Meter hoch ist und knapp neun Quadratmeter Fläche aufweise, sei gefunden worden.

Der Keller im Lindenhof 1 wurde 1835 von Andreas Ziegler, dem Wirt des 1822 errichteten Gasthauses „Engel“, gebaut. Der sechs mal elf Meter große Gewölbekeller habe einen Boden aus großen Sandsteinplatten. Der Zugang sei 1,75 Meter breit und 1,9 Meter hoch. Es gibt vier gemauerte Lüftungsöffnungen.

Den großen Eiskeller habe der „Historische Arbeitskreis“ mit Unterstützung wieder freigelegt und zugänglich gemacht. Er bestehe aus einer Abfolge von Kellerräumen, die über 25 Meter tief in den Berg hinein gebaut wurden. In dem mächtigen 1870 errichteten Gebäude, Bahnhofstraße 10 und 12, sei bis 1943 die Gastwirtschaft „Deutscher Hof“ mit Brauerei, Maschinenhaus, Scheuer, Stallung und eigenem Brunnen beheimatet gewesen. Der große Keller mit zwei runden Stahlsäulen, die die Stahlunterzüge der flachen Stichkappendecke tragen, diente wohl als Mälzerei., vermutete Stolz. Der mittlere Keller sei ein Gewölbekeller, an den sich der kleine, gewölbte Eiskeller mit Einwurföffnung von der Straße anschließe und damit wohl der Bierlagerung gedient habe. Nach Westen schließen sich die Keller unter dem Gasthaus an. Im nördlichen Teil des Mälzereianbaus sind in den Kellerräumen heute Garagen eingebaut, aber die Konstruktion mit zwei Stahlsäulen, davon eine mit Zierkapitell und Stichkappendecken ist noch erhalten. jüh

