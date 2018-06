Anzeige

Adelsheim.Die Schüler des Eckenberg-Gymnasiums in Adelsheim dürfen sich über neue Sonnenschirme vor dem Forum freuen. „Die Schirme spenden reichlich Schatten und stehen an einem Platz mit großer Übersicht auf das Schulgelände“, freuen sich einige Schüler über die Neuanschaffung. Damit investiert die SMV knapp 1000 Euro in das Wohl der Schüler und vervollständigt das Projekt „Sonnenterrasse“. Bereits im letzten Jahr wurden neue Sitzbänke und Tische durch den Förderverein angeschafft. Bild: EBG