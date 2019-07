EBG-Schüler besuchten Synagoge

Adelsheim.Die Sechstklässler des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) besuchten die Neue Synagoge und einen jüdischen Friedhof in Heidelberg. Die Schüler hatten sich in diesem Jahr mit dem Judentum beschäftigt. Mit der S-Bahn machten sie sich auf den Weg. Eine Gruppe ging zuerst in die Synagoge, wo man freundlich empfangen wurde und eine Führung erlebte.

H. Schmitt, ein junger Student, zeigte der Adelsheimer Gruppe, wie man als Jude lebt und an welche Regeln man sich halten muss; vor allem, was gegessen werden darf und was nicht. Alle Jungen trugen in der Synagoge eine Kippa oder eine andere Kopfbedeckung. Im Gebetsraum der Synagoge zeigte H. Schmitt den Schülern die Thorarollen, die schön in einem gemusterten Stoffmantel eingepackt waren. Er sang zudem einen Teil der Tora so vor, wie es im Gottesdienst üblich ist, was die Schüler sehr beeindruckte.

Symbole auf Gräbern erkundet

Nach der Führung gingen die Schüler auf einen jüdischen Friedhof, wo sie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen christlichen und jüdischen Gräbern kennenlernten. Zum Beispiel werden die Gräber der Juden nicht aufgelöst, sondern bleiben immer bestehen. Die jüdischen Gräber haben zudem selten Blumenschmuck. Besucher legen Steine auf das Grab, ein Brauch, der darauf zurückgeht, dass man in früherer Zeit die Gräber mit Steinen vor wilden Tieren schützte.

Die Schüler beschäftigten sich zudem mit einigen Symbolen auf den Gräbern: Der Davidstern heißt auf hebräisch „Magen David“ (Schild Davids). Man sah auch Bilder von Leuchtern: Sie stehen für die Menora Sabbatlampen und -kerzen sind traditionell nur auf Frauengrabmälern zu finden, da es Sache der Frau ist, die Kerzen anzuzünden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019