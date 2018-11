Eckenberghalle einzige Investition 2019

„Trotz des großen Vorhabens mit dem Neubau der Eckenberghalle wird es uns für das kommende Jahr gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen“, so Bürgermeister Gramlich.

Adelsheim. Stolz präsentierte Kämmerer Rainer Schöll in der Gemeinderatssitzung am Montagabend den Entwurf für den Haushaltsplan 2019. Denn seit längerer Zeit befindet sich die öffentliche Verwaltung in einem tiefgreifenden Umbruch.

Ziele wie Kundenzufriedenzeit, Nachhaltigkeit und Transparenz fließen täglich mehr in die Arbeit der Stadtverwaltung ein. Ein Bestandteil dieses Prozesses ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Sämtliche Kommunen in Baden-Württemberg sind verpflichtet, das kommunale Rechnungswesen bis spätestens zum 1. Januar 2020 durch das NKHR abzulösen. Adelsheim hat diese Umstellung schon bis zum Januar 2019 vollzogen.

Der Kämmerer stellte das Drei-Komponenten-System mit Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan kurz vor. So habe man ein ordentliches Ergebnis von 522 000 Euro veranschlagt und im Finanzbereich einen Überschuss von 1 874 000 Euro vorgesehen.

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt könne man voraussichtlich 1,1 Millionen Euro einplanen.

„Gute Einnahmen ergeben sich aller Voraussicht nach auch bei Steuern und Zuweisungen, wo wir mit 120000 Euro weniger Kreisumlage und 15000 Euro mehr Grundsteuer rechnen können“, verdeutlichte der Kämmerer.

Bei den Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt schlagen die Investitionszuwendungen für die Eckenberghalle mit 1,5 Millionen Euro zu Buche, während bei den Auszahlungsarten ebenfalls die Eckenberghalle mit 3 195 000 Euro ein großer Posten ist. Trotzdem könne man den Schuldenstand zum Jahresende um 166 000 Euro auf 4 770 537 Euro reduzieren, beim Eigenbetrieb Wasserversorgung um 53 800 Euro auf 1 559 608 Euro.

Die Stadträte Ralph Gaukel und Bernd Hofmann wunderten sich, dass der Haushaltsplanentwurf in diesem Jahr noch vor der Klausurtagung des Gemeinderates unter dem Stichwort „Bekanntgaben“ im Gemeinderat vorgetragen werde und hakten nach, was das bedeuten solle. Schließlich sei es die ureigenste Aufgabe des Gemeinderates, über die Zahlen im Haushalt zu debattieren, erklärte Gaukel auf die Information des Bürgermeisters: „Während andere noch über das neue Haushaltsrecht diskutieren, haben wir schon einen Entwurf.“ Bürgermeister Gramlich verdeutlichte, dass es Aufgabe der Verwaltung sei, den Entwurf darzulegen und dass man sich einfach freue, dass der Haushalt nach der neuen Methode schon so weit gediehen sei.

„Wesentliche Beschlüsse kann der Bürgermeister nicht alleine fällen. Er braucht dafür den Auftrag aus dem Gemeinderat.“ Mit diesem Satz leitete das Stadtoberhaupt zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Bauland GmbH, über.

„Der Jahresabschluss 2017 war nicht so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren“, erklärte Kämmerer Rainer Schöll. Aber das sei vorhersehbar gewesen. Außerdem habe im laufenden Betrieb über vier Monate ein Mitarbeiter gefehlt, was sich auch bemerkbar mache. „Grundsätzlich hat die Wasserversorgung Bauland GmbH auch nicht das Ziel, Gewinn zu erzielen, sondern Dienstleister zu sein“, warf Bürgermeister Klaus Gramlich ein.

Die Bilanzsumme sei ähnlich wie im Vorjahr. Der Überschuss belaufe sich auf 55 690 Euro. Auch die Finanzplanung für die nächsten Jahre sei entsprechend bescheiden. Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung die Zustimmung für die vorgelegten Beschlüsse.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht ein Leistungsentgelt vor, das als Erfolgsprämie gewährt werden soll. Bisher habe man dieses Geld immer nach dem „Gießkannenprinzip“ ausgeschüttet, sagte Klaus Gramlich.

Bei einer Personalversammlung in diesem Jahr hätten sich die Mitarbeiter des Bauhofes auch wieder mehrheitlich dafür ausgesprochen. Stadtrat Ralph Gaukel plädierte dafür, die Meinung der Mitarbeiter zu respektieren und es wieder so zu handhaben.

Stadträtin Elisabeth Baier schloss sich dieser Meinung an, während Stadtrat Harald Steinbach zu bedenken gab, dass man den Aufwand immer im Verhältnis zum Nutzen sehen müsse, zumal es ja auch nur um zwei Prozent, also insgesamt 18 000 Euro gehe.

Ein Leistungsentgelt bringe große Unruhe in die Belegschaft. „Wenn wir Leistung ablehnen, bringen wir aber auch selbst die Leistung nicht“, gab Stadtrat Edgar Kraft zu bedenken.

Schließlich erteilte der Gemeinderat der pauschalen Auszahlung des Leistungsentgelts grünes Licht.

