Ehrungen und Wahlen

40 Jahre: Michael Eberhard und Tina Wassmer.

Die beim Neujahrsempfang der Stadt Adelsheim nicht anwesenden, erfolgreichen Schwimmer in der Mannschaft bei den Bezirksmeisterschaften 2017, AK 15/16, Meike Verena Pauly, Jan Lukas Erke und Dirk Schumacher, wurden nachträglich von Bürgermeister Klaus Gramlich für den zweiten Platz geehrt.

Von Thomas Zemmel wurden mit dem Verdienstabzeichen in Bronze geehrt: Karin Pauly, Sabrina Kaup und Tobias Groß; in Silber: Alexander Bade – und in Gold: Wilfried Berg.

Neuer Vorstand

Unter der Leitung von Thomas Zemmel wurde der Vorstand gewählt: Vorsitzender: Joachim Bade, Stellvertreter Jürgen Borger, Schatzmeister Thorsten Jost, Schriftführerin Mareike Leitner, Stellvertreterin Karin Pauly, Leiter Einsatztrupp Joachim Bade, Stellvertreter Marcellus Kaup, Leiter Ausbildung Marcellus Kaup, Stellvertreter Christian Zier, Leiter Schwimmen Thomas Ehrler, Vorsitzende Jugend Sabrina Kaup, Stellvertreter Tobias Groß, Catrin Schäfer, Dirk Schuhmacher.

Leiter Tauchen/Boot/Funk Joachim Bade und Stellvertreter Alexander Bade, Verantwortlicher SAN/EH/AED Franziska Bade, Gerätewart Christian Zier, Stellvertreter Michael Groß, Kfz und Funk Daniel Berg, Gruppenarzt Selma Akdere, Presse- und Werbewart Janin Kaup, Beisitzer Celine Bischoff, Heide Lochmann, Manuela Röser, Tanja Berg, Kassenprüfer Jürgen Roth und Frauke Remmler. jüh

