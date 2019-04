Ein Plädoyer für die EU

Adelsheim.Tausende Politiker mit EU-Kompetenz waren aufgerufen, am 25. März mit Schülern über die Europäische Union zu sprechen. Am Eckenberg-Gymnasium warb Peter Hauk, Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, für die Europäische Union als Friedensgarant.

Der Minister erläuterte zunächst ein brennendes Thema, das aber zumindest das Interesse an EU-Politik gesteigert habe: Die Debatte um den möglichen „Brexit“ zeige die Wichtigkeit der EU, offenbare aber auch die Unsicherheiten der Zukunft, meinte er.

Hauk erinnerte an den Nordirlandkonflikt, der durch den EU-Austritt wieder aufflammen könnte. Am Beispiel der bereits länger zurückliegenden Krise Griechenlands zeigte er auf, welchen Belastungen die Union standhalten könne und auch müsse. Mit vereinten Kräften habe man Griechenland vor dem Kollaps bewahrt, um die EU und den Euroraum nicht zu schwächen. Schließlich sei es der europäische Gedanke, der uns allen eine mittlerweile über 70 Jahre dauernde Phase des Friedens und Wohlstands ermöglicht habe. Bezeichnenderweise wies Peter Hauk genau 62 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge auf die Wichtigkeit europäischer Zusammenarbeit hin. Damals wurde nur ein Jahrzehnt nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ein bedeutender Schritt der europäischen Integration getan. Auch wenn Demokratie „oft schwerfällig“ sei, so müsse sie doch unbedingt verteidigt werden.

Nach dem Vortrag stellten Schüler Fragen an den Gast, die sie im Unterricht erarbeitet hatten. Schwerpunkt waren die Debatte um den Streit um die Urheberrechtsreform der EU („Artikel 13“) und natürlich „Fridays for Future“. Hauk betonte, die Frage des Klimawandels sei wichtiger zu klären als jedes andere Problem. Er mahnte aber: Für eine Revolution könne man sich nicht beurlauben lassen. Bezüglich des Artikels 13 stellte er klar, dass das Urheberrecht geschützt werden müsse; die Technik müsse entsprechend reagieren, um brauchbare Upload-Filter zu bekommen. jpw

