Ein „singendes Miteinander“ entstand

Sennfeld.„St. Josef singt, Lieder zum Advent“ lautete der Titel des Konzerts, das am Sonntagabend in der voll besetzten Kirche „St. Josef“ in Sennfeld stattfand. Eröffnet wurde es mit dem Psalm 1.23 „Seht die Jungfrau hat ein Kind empfangen“ und „Oh Heiland reiß’ die Himmel auf“.

Als Vertreter der katholischen Pfarrgemeinde begrüßte Armin Schweizer die Konzertbesucher. Der Advent bringe den Menschen „eine Balance zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Wirklichkeit und Hoffnung, zwischen nicht mehr und noch nicht“. Der Advent wolle den Menschen „Leichtigkeit für Schwermut, Trost für Trauer und Hoffnung für Angst“ geben, so Schweizer.

„Marien wart ein Bot gesandt“ mit dem Text des Minnesängers von Hagen brachte die Verkündigung des Engels Gabriel an Maria eindrucksvoll zum Ausdruck. Jutta Egge (Contra Alt) und Beatrix Huber-Lohse (Klavier) unterstrichen dies anhand des Arrangements von Christine Maria Rembeck. Bassit Agbere glänzte danach am Klavier mit dem Präludium Nr. 1 C-Dur von Johann Sebastian Bach und man hörte förmlich den Engel, der daraufhin tatsächlich in der hellen Stimme Katharina Müllers (Sopran) das „Ave Maria“ von Caccini sang. Dann wurden auch die Besucher zum Singen aufgefordert – anhand des O-Antiphons „Herr send herab“. Die drei Solisten des Abends, Jutta Egge, Katharina Müller und Volker Deutsch (Bariton), sangen jeweils eine Strophe des Liedes – und die Besucher den Kehrvers. So entstand ein singendes Miteinander, das Motto des Abends „St. Josef singt“. Im Anschluss erläuterte Jutta Egge das Lied „Nun wandre Maria“ und hob die Rolle des Josefs hervor, der schützend und aufmunternd an der Seite seiner Frau stand. Hugo Wolf vertonte diese Nähe, und Volker Deutsch brachte sie mit der gewohnten Eindringlichkeit und Wärme dem Publikum nahe.

Die Hauptakteurin und unverzichtbare Beatrix Huber-Lohse spielte dann auf der Orgel das „Wachtet auf“ in der Fassung von Johann Gottfried Walter. Nach diesen Klängen war das „Bereite dich Zion“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach von Katharina Müller zu hören.

„Maria durch ein Dornwald ging“ wurde anschließend von Katharina Müller und Jutta Egge, wiederum in der Fassung Rembecks, vorgetragen. Zuerst sang jede Solistin jeweils eine Strophe, in der dritten Strophe verwoben sich die beiden Stimmen beinahe himmlisch miteinander.

Dann folgte der zweite Part des „Herrn send herab“, wieder sangen alle miteinander.

Der katholische Kirchenchor Adelsheim (Leitung: Beatrix Huber-Lohse) ließ „Tochter Zion“ ertönen. „Es kommt ein Schiff geladen“, altbekannt und doch immer wieder schön, ging in der tiefen Stimme Jutta Egges zu Herzen. Mit „Mary did You know“ kam ein ganz anderer Aspekt Marias zu Gehör. Jutta Egge erläuterte dies anhand der Übersetzung: „Maria, wusstest Du, dass Dein kleiner Junge Gottes Lamm is“. Bassit Agbere (Klavier) begleitete die Solistinnen – und jene ließen die Tiefe dieser Worte spüren.

Volker Deutsch sang das „Panis Angelicus“ (Engelsbrot), das seit dem 13. Jahrhundert in der Kirche verankert ist, in der Vertonung des Cesar Franck, und stimmte auf den dritten Part des „Herr send herab“ ein.

Armin Schweizer und Jutta Egge bedankten sich bei allen Mitwirkenden, die mit großem Applaus belohnt wurden. Als Schlusspunkt sang der Chor die erste und dritte Strophe des „Macht hoch die Tür“, und wieder sangen alle gemeinsam die zweite und vierte Strophe. Der Erlös dient der Unterstützung der Einzelfallhilfe des TV Sennfeld. jüh

