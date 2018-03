Eine neue Heimat im Bauland

Anzeige

Schlierstadt.Das Leben von Ernestine Jörg, geborene Schäfer, war von Höhen- und Tiefen geprägt, besonders während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort habe man Vieles entbehren müssen und hätte sich über Kleinigkeiten gefreut. Im Jahr 1969 zog sie mit ihrer Tochter Ursula nach Schlierstadt. Am heutigen 26. Februar feiert Ernestine Jörg ihren 95. Geburtstag. Ihre geistige Frische konnte sie sich bis ins hohe Alter bewahren. Ihre Tochter Ursula umsorgt sie liebevoll.

Arbeit auf dem Bauernhof

Jörg wurde am 26. Februar 1923 in Stelzenberg in der Pfalz geboren. Zusammen mit vier Geschwistern wuchs sie dort auf. Nach der Volksschule absolvieret sie zwei sogenannte „Pflichtjahre“ auf einem Bauernhof. Danach wurde ihre Mutter krank und sie musste nach Hause, um ihre Eltern und Geschwister zu versorgen.

Im Alter von 25 Jahren lernte sie ihren Ehemann Karl Jörg kennen, den sie im Jahr 1948 heiratete. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Mit ihrem Ehemann zog sie sie in ein ländliches Anwesen mit Landwirtschaft. Ohne Strom und nur mit Wasser vom Brunnen baute das jung vermählte Paar die Landwirtschaft auf. Der karge Boden habe nur wenig Ertrag gegeben, so die Jubilarin im Gespräch mit dieser Zeitung. In den Wintermonaten wurde Stammholz gerückt, um finanziell über die Runden zu kommen. Plötzlich und unerwartet verstarb ihr Ehemann im Jahr 1963. Die Jubilarin musste die Landwirtschaft aufgeben und arbeitete als Hilfskraft in einem Gasthof, sowie danach bei einer Familie im Haushalt. Im Jahr 1969 zog sie mit ihrer Tochter Ursula nach Schlierstadt, da sie nicht alleine auf dem Hof bleiben wollte. Mit der Familie ihrer Tochter wurde Schlierstadt im Bauland zu ihrer neuen Heimat. Die Jubilarin ist ein optimistischer Mensch und mit sich im Reinen. Ihre körperlichen Schwächen nimmt sie tapfer in Kauf. Über die Besuche ihrer sieben Enkel und acht Urenkel freue sie sich jedes Mal, so die Jubilarin im Gespräch.