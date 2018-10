Elite der deutschen Nachwuchsmusik zu Gast

Adelsheim.Fast schon traditionell findet das Herbstkonzert des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg in Adelsheim statt. Am Freitag, 2. November, um 19 Uhr, ist es in der Großen Aula des Eckenberg-Gymnasiums wieder so weit. Fast 90 junge Ausnahmemusiker werden in diesem großen, symphonischen Klangkörper vereint und verleihen mit ihrer spielerischen Leidenschaft den Kompositionen eine außergewöhnliche Wertschätzung. Unter der künstlerischen Leitung von Johannes Klumpp bietet das diesjährige Herbstprogramm zwei Meisterwerke des symphonischen Repertoires.

Das Programm beginnt mit den sphärischen Klängen des von György Ligeti 1961 komponierten, knapp zehnminütigen Orchesterstücks „Atmosphères“. Ligeti erschaffte mit diesem Werk einen schwebenden Klangraum, der den Hörer umhüllt, ohne dass Melodien, Harmonien oder rhythmische Motive erkennbar wären. Die fast 90 Einzelstimmen, in die Ligeti das Orchester auffächert, tauchen unter in ein undurchsichtiges, faszinierendes universelles Klanggewebe.

Als „verfluchtes Werk“, das „niemand kapiert“, bezeichnete Gustav Mahler einmal seine fünfte Symphonie in cis-Moll, die als Hauptwerk des Abends erklingt. Während der Komponist zeitlebens stark mit der Gestalt seines Werkes rang und die extreme Ausdrucksvielfalt das damalige Publikum tatsächlich überforderte, genießt die fünfte Symphonie heute jedoch höchste Popularität. Einen gewissen Anteil an diesem Erfolg hat sicherlich das traumverlorene Adagietto als vierter Satz der Symphonie, das oftmals als Liebeserklärung Mahlers an seine Frau Alma interpretiert wird und im Film „Tod in Venedig“ von Luchino Visconti aus dem Jahr 1971 verwendet wurde. Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg versammelt die besten Nachwuchstalente des Bundeslandes im Alter von 13 bis 20 Jahren und zählt zu den bedeutendsten Maßnahmen der musikalischen Spitzenförderung auf Landesebene. Gerade deshalb gehören die jungen Künstler zur Elite der deutschen Nachwuchsmusiker und überzeugen in ihren Auftritten durch Lebendigkeit, Spielfreude und Enthusiasmus. Der Funke springt förmlich von der Bühne und ist wohltuend und ansteckend. Diese musikalische Meisterleistung erntet stets größte Wertschätzung und wird zu Recht mit der von professionellen Orchestern auf eine Ebene gehoben.

Die Arbeitsphase steht unter der künstlerischen Leitung von Johannes Klumpp. Beim Dirigentenwettbewerb Besançon machte er 2007 erstmals international auf sich aufmerksam. Es folgten Auszeichnungen beim Deutschen Hochschulwettbewerb „In memoriam Herbert von Karajan“ sowie 2011 beim Deutschen Dirigentenwettbewerb. Eine rege Konzerttätigkeit führt Klumpp heute unter anderem zu renommierten Orchestern wie dem Konzerthausorchester Berlin. Darüber hinaus ist Klumpp seit der Saison 2013/14 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Folkwang Kammerorchesters Essen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018