Sennfeld.Die Theatergruppe Sennfeld präsentiert „Elvis für Fortgeschrittene“. Lebt Elvis etwa noch? Um diese Frage geht es in dem neuen Stück der Theatergruppe Sennfeld „Elvis für Fortgeschrittene“. Spieltermine sind am 17. März und am 24. März. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr, jeweils in der Festhalle Sennfeld. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Wer macht das Leben lebenswert? Für Gerda Boll (Elisabeth Lademann) und Doro Michel (Sabine Stapf) ist das ganz klar Elvis Presley. Die Frauen sind die beiden letzten Mitglieder der Sennfelder Fan-Zentrale „Elvis lebt“ und immer noch voller Hoffnung, dass der King of Rock´n Roll vor 40 Jahren gar nicht wirklich gestorben ist.

Für ein Wiedersehen mit Elvis ist den echten Fans nichts zu teuer. Die 10 000 Euro, die Agentin Hetti Smith (Sarah Reichert) mit breitem amerikanischem Akzent verlangt, würden die beiden Frauen gerne für ein Treffen mit dem Idol bezahlen. Anders als geplant, bleiben die Pläne der „Elvis-Fan-Zentrale“ aber nicht geheim.