Ende der Bewerbungsfrist ist der 6. Mai

Adelsheim.Bereits beim Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Klaus Gramlich erklärt, dass er noch einmal zur Bürgermeisterwahl in Adelsheim am 2. Juni antreten werde. In der Sitzung am Montag beschäftigten sich die Stadträte mit den Details der Wahl.

So entschied das Gremium auf Vorschlag von Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Kraft, dass die öffentliche Ausschreibung der Stelle im Staatsanzeiger Baden-Württemberg und im Bauländer Boten am 22. März erfolgen solle. Das Ende der Einreichungsfrist ist am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr, für eine etwaige Neuwahl am Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr. Beim Formulieren des Ausschreibungstextes stimmte der Gemeinderat der vorgeschlagenen Variante zu. Zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses wählte das Gremium Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Kraft, zur stellvertretenden Vorsitzenden die zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Heide Lochmann. Zu Beisitzern wurden gewählt: Eva Reichert (Stellvertreter Rolf Friedlein), Ralph Gaukel (Stellvertreter Siegfried Karrer), Elisabeth Baier (Stellvertreter Michael Leix) und Harald Steinbach (Stellvertreter Michael Sauter).

Ebenso einstimmig votierte der Gemeinderat für die Bildung von vier Wahlbezirken und einem Briefwahlbezirk sowie der Festlegung der Wahllokale. dani

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019